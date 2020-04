'Mamá, ¿eres famosa?', la adorable reacción del hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel

Tan guapa como talentosa, Aracely Arámbula tiene una carrera de más de 20 años en la televisión, donde ha interpretado entrañables personajes que la han colocado en el gusto del público, entre ellos su protagónico en La Doña. Pero su faceta artística no sólo se ha limitado a la actuación, pues también se ha desempeñado como cantante. Y aunque para la mayoría de la gente no sea un secreto la gran fama que posee La Chule, tal parece que para sus hijos es algo de lo que aún no están muy conscientes, pues no han visto pues aún les causa sorpresa. Así lo reveló ella misma al contar hace poco la tierna charla que sostuvo con su pequeño Miguel.

A través de su cuenta de Instagram, Aracely contó conmovida la reacción que tuvo su hijo mayor al escuchar una de sus canciones en el asistente virtual Alexa. "El otro día terminamos de leer y entonces le dije ‘vamos a poner una canción por Alexa' y entonces empezamos a poner música y mi hijo me dice ‘que padre que un día estuviera una canción tuya con Alexa’”, relató la protagonista de La Doña. Y entonces, fue cuando ella le dijo a su pequeño de 13 años que en efecto podrían reproducir un tema suyo. “Le digo: ‘Mi amor es que sí está’… y de pronto digo: ‘Alexa Sexy de Aracely Arámbula’, bueno no sabes la emoción que me dio a mí, así de: ‘Viste Miguel, viste, mira mi canción’ pero me daba emoción la carita que puso él y que él se emocionara porque yo salía ahí. Como niña chiquita estaba yo”, contó feliz.

Según relató Aracely, su hijo no daba crédito de estar escuchando a su propia mamá cantando profesionalmente. "Entonces me dice ‘¿mamá tú eres famosa? Y le digo: “Sí, sí, pero es un trabajo, tampoco es lo más importante, ni pasa nada, es mi trabajo’”, contó. La actriz, explicó que, si bien nunca les ha ocultado a sus pequeños su trabajo, ellos realmente no están conscientes de lo que implica en términos de fama. “Ellos como que están en otra onda. Yo en mi casa no les pongo los discos, ni las canciones. Yo hago como que ellos ya saben, entonces en realidad ellos no saben, o sea sí saben, pero ahora que están más grandes con más conciencia y que oyen las canciones”, señaló.

Miguel y Daniel, los hijos que Aracely tuvo con Luis Miguel, nacieron en 2007 y 2008 respectivamente, cuando la actriz ya tenía una larga y exitosa carrera a sus espaldas. “Yo ya era protagonista antes de tener a mis hijos, luego los tuve y después de mis hijos sigo protagonizando”, contó hace poco en entrevista con People en Español. “Me tocó la fortuna de comenzar siendo Verónica Castro de joven, imagínate qué honor para mí, qué orgullo”, recordó sobre su participación en la telenovela Pueblo chico, infierno grande en 1997.

En años recientes la actriz se ha ganado las ovaciones del público por su participación en La Doña, emisión que incluso tiene ya dos temporadas. Y aunque está consciente de que su papel como Altagracia Sandoval es uno de los más importantes de su carrera, Aracely está convencida de que por el momento no es un programa que deban ver sus hijos. “De pronto prendemos la televisión y mi hijo me dice: 'Mamá, es La Doña', pero no la veo con él porque todavía está chiquito”, aseguró a dicho medio.

