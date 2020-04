Esteban Arce explica cómo se contagió de coronavirus

Hace dos semanas, Esteban Arce informó que tras haber presentado ligeros síntomas relacionados con el coronavirus, decidió hacerse la prueba a la que dio positivo. Desde ese momento, el presentador decidió mantenerse aislado y seguir al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades y de sus doctores. Afortunadamente, el conductor del programa de Foro TV Expreso de la Mañana ya ha recibido el alta médica. Sin embargo, continúa en cuarentena bajo observación médica y a la espera del alta definitiva para poder retomar sus actividades con normalidad.

En una reciente entrevista, el conductor habló de cómo fue que decidió hacerse la prueba y la forma en la que ha vivido estos días en los que ha estado en recuperación. “Me sorprendió por pura casualidad, porque traía yo muy leves síntomas, cuerpo cortado y dolor muscular, pero no traía ni tos ni dolor de garganta, ni de cabeza, ni fiebre ni nada, que son los síntomas esenciales, y como tengo contacto con mi papá de 90 años, pues dije me voy a hacer una prueba”, explicó Arce al programa de radio de Estados Unidos El Informativo.

El conductor dijo que decidió ir hacerse la prueba para tenerla solo para estar tranquilo, pues reveló, que incluso en el lugar donde se realizó el test, había otras personas con síntomas más evidentes que no calificaron para hacerse la prueba. Sin embargo, él sí fue elegido luego de responder un cuestionario de aproximadamente 15 preguntas. “Yo iba muy confiado y dije pues sólo será como referencia y tómala que me hablan al día siguiente, estaba a punto de entrar al aire al noticiero y me dijeron que era positivo, entonces ya ni me bajé del coche y me regresé a mi casa, le hablé al doctor y hasta la fecha aquí estoy”, comentó.

Esteban señaló que por fortuna, sus síntomas nunca se agravaron y que a las dos semanas de haber sido diagnosticado con COVID-19, enfermedad causada por el contagio de coronavirus, fue dado de alta. ''Los síntomas rudos no (los tuve).... yo sólo traía este leve cansancio que lo fui manifestando, y sí, yo tenía miedo de que esto fuera creciendo y afortunadamente no. A los ocho días me hicieron otra prueba igual y salí negativo, entonces me dijeron: ‘ya cuando menos no traes el virus, pero todavía falta una tercera’. A los otros ocho ya me dieron otra prueba y afortunadamente si sale una segunda negativa ya te dan el alta definitiva”, reveló.

A pesar de que ya no es portador del virus, el presentador reveló que aún se siente un poco cansado, mientras espera poder regresar a sus actividades habituales. Por otro lado, Esteban no ha podido identificar en dónde pudo darse su contagio, pues dijo, antes de su diagnóstico, estuvo en contacto con muchas personas. “Los últimos 15 días mi programa de radio lo hice desde casa, entonces en radio no fue. Y en televisión ya había muy poca gente, Televisa estaba ya prácticamente desierto, había muchos cuidados, había un microfonista, los maquillistas se fueron… dicen que son 20 dias de incubación, entonces si te echas para atrás, sí hubo momentos en los que estuve trabajando en lugares que en los que había mucha gente”, expresó.

