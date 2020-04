Kim Kardashian se esconde de sus hijos unos minutos para tener un poco de tiempo libre

Ser mamá de cuatro no es nada fácil y menos en tiempos de cuarentena, eso lo saben bien Kim Kardashian. La celeb estadounidense se encuentra refugiada en su casa en Calabasas, California, junto a su esposo Kanye West y sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm. Hace unas semanas la empresaria aprovechó al alcance de sus redes sociales para pedir a sus seguidores algunos consejos para pasar el tiempo en familia. "¿Qué están haciendo todos para mantener entretenidos a sus hijos? Como familia, estamos distanciados socialmente pero necesitamos algunas ideas divertidas sobre qué hacer ¡Cualquier sugerencia ayudaría!", escribió Kim el pasado 25 de marzo al compartir una foto junto a los suyos. No obstante, parece que la estrella de Keeping Up With The Kardashian no ha encontrado la forma de mantener ocupados a sus niños, pues recientemente confesó que tuvo que esconderse por unos minutos para dedicarse un tiempo a sí misma.Desde un baño, que se encuentra en el cuarto de invitados, Kim quiso grabar un tutorial de maquillaje, sin embargo no pasó mucho para que su primogénita la encontrara y casualmente quisiera lavarse las manos ahí."¿Puedes hacerlo en la otra habitación? Estoy en medio de algo y no quiero mojar todo esto, cariño", pidió Kim en un tono muy paciente. "Me estoy escondiendo en la habitación de huéspedes porque mis hijos no me dejarán en paz", explicó después, mientras que no muy lejos se escuchó la queja de North: "¡Oye! Eso es malo". Finalmente la pequeña de seis años accedió a dejar a su mamá grabar su tutorial sin interrupciones, lo cual seguramente ella agradeció mucho. Haz click en el video para ver este simpático momento madre e hija.

