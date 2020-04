Khloé Kardashian y Tristan Thompson celebran juntos el cumpleaños de True

Las fiestas de Pascua tomaron un giro distinto en casa de Khloé Kardashian, pues su pequeña True celebró su cumpleaños número dos este fin de semana. "¡Eres literalmente mi mundo entero! ¡No puedo creer que tengas dos! ¡Haces que mi vida esté completa y no puedo esperar a estar siempre contigo! Hasta el fin de los tiempos", escribió Koko en su Instagram. Como muchos, la celeb se encuentra refugiada en su casa en California a modo de cuarentena preventiva, pero eso no fue impedimento para que celebrara a su nena por todo lo alto. Dadas las circunstancias, en esta ocasión no se trató de un festejo concurrido, sin embargo, sí fue de lo más divertido y lleno de sorpresas. La tierna cumpleañera estuvo acompañada también de su papá, Tristan Thompson, de quien ya se había comentado estaba pasando los días de aislamiento junto a si hija y su ex pareja. "Feliz cumpleaños a mi dulce bebé True. No tienes idea de cuánto te quiere papá. No puedo creer lo rápido que ha pasado el tiempo. Siempre serás la niña de papá. Te amo mucho Tutu", escribió por su parte el basquetbolista. Tal como lo mostraron los orgullosos padres en sus redes sociales, la celebración estuvo inspirada en Trolls y Sesame Street, pues la cumpleañera es la fan número de Poppy, personaje de la cinta animada, y de Abby Cadabby, del programa infantil. Además de la encantadora decoración, los regalos y la infaltable sesión de fotos en un mar de globos, la pequeña cumpleañera tuvo dos pasteles, cada uno de un simpático personaje. Sin duda uno de los momentos más entrañables fue cuando True sopló las velitas, primero cargada por su papá y luego desde los brazos de su mamá, quien se veía casi tan emocionada como su nena. "Te amo mi dulce niña", agregó Khloé en su post. Haz click en el video para ver cómo fue la fiesta por el segundo cumpleaños de True.

