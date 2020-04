La contundente defensa de Luisana Lopilato a Michael Bublé

Sin duda alguna, Luisana Lopilato y Michael Bublé son una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Sin embargo, en las últimas semanas, la pareja se ha visto envuelta en un mar de rumores, según lo que algunos de sus seguidores han observado en los en vivos que Luisana y Michael han hecho a lo largo de estos días de cuarentena. Para evitar que los rumores sobre su relación continúen y dejando en claro que entre ella y Michael no existe más que puro amor, la argentina ha salido en defensa de su esposo, ante los ataques en su contra que han surgido a raíz de la difusión de las teorías sobre su matrimonio que se han vuelto virales en los últimos días.

Luisana tomó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre la situación en la que se han visto envueltos y de forma contundente frenó de tajo todos los rumores sobre su matrimonio. “Es increíble como son algunos seres humanos mientras que atravesamos esta pandemia y vivimos momentos de encierro, angustia, miedo, soledad, incertidumbres de todo tipo”, escribió la actriz junto a una imagen en la que se puede leer: “Siempre hace lo correcto y deja para Dios las consecuencias”.

Molesta por lo que se dice sobre su marido, Luisana negó los señalamientos y lo defendió de los ataques. “Nosotros todos los días salimos con mi marido a hacer vivos para llevarles un poco de alegría, entretenimiento, añoranzas, y tenemos que soportar, escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa y sin conocer nada de nuestra familia”, expresó. “Después de todo el dolor que pasamos con Mike, quiero que sepan que no tengo dudas quién es mi esposo: y lo volvería a elegir ¡una y mil veces más!”, dijo en referencia a los duros momentos que enfrentaron como padres en 2016, cuando su hijo Noah, de entonces 2 años, fue diagnosticado con cáncer de hígado.

La actriz pidió a sus seguidores dejar de dar notoriedad a las personas que se han encargado de esparcir los rumores en redes sociales y no contribuir a que la información falsa sobre su familia se siga difundiendo. “¡No es Justo! Esta persona está haciendo daño y aprovechándose de esta pandemia donde la gente está sufriendo, muriendo y encerrada, para tener fama y más seguidores. Está diciendo mentiras que no voy a permitir porque le falta al respeto a mi familia, así que les pido a ustedes que tanto confían en mí desde hace años ¡que no lo permitan tampoco!”, dijo.

Luisana cerró su mensaje con unas contundentes palabras, dejando en claro que siempre defenderá a su clan. “Sin más que decir y haciendo lo que creo correcto cuando se meten con mi familia, dejo para Dios las consecuencias. El mundo necesita en estos momentos más que nunca amor, esperanza, valores, unidad y solidaridad. NO este tipo de personas”, señaló. Michael Bublé y Lusiana Lopilato han estado casados por nueve años y han formado una linda familia al lado de sus tres hijos: Noah, Amber y Elías.

