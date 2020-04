¿Una tregua entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo? La simpática respuesta de su hijo José Eduardo

Una de las relaciones que más curiosidad ha generado a lo largo de más de 25 años es la que protagonizaron en el pasado Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. Y es que durante todo este tiempo, mucho se ha dicho y especulado al respecto, causando la fascinación entre los seguidores de ambos actores. De hecho, el hijo que tuvieron en común, José Eduardo Derbez, ha despejado algunas de las dudas alrededor de su relación haciéndoles algunas entrevistas para su canal de Youtube, en donde los puso en aprietos y al mismo tiempo les dio la oportunidad de contar a cada uno su versión. ¿Pero qué opina el joven actor respecto a la forma en la que se llevan actualmente sus papás? José Eduardo se ha sincerado y ha contado su versión.

En una reciente entrevista con el programa de Univision El Break de las 7, conducido por Alejandra Espinoza, el actor habló de cómo es la relación de sus padres actualmente y si considera que en algún momento pueda llegar haber una reconciliación. “Yo creo que así de lejitos los dos, mucho mejor, son agua y aceite. Yo siempre me he preguntado cómo se enamoraron si son agua y aceite, o sea no entiendo”, expresó el también comediante entre risas.

En ese mismo sentido, la presentadora lo cuestionó sobre si en algún momento ha pensado en cómo le va a hacer el día de su boda, cuando su padre y su madre tengan que estar presentes en el mismo lugar y el mismo día, acompañándolo, a lo que José Eduardo respondió: “Lo he pensado muchísimas veces, el día que me case pues ahí van a estar los dos, obviamente a muchos metros de distancia, ¿no? No en la misma mesa”, dijo de forma juguetona.

Espinoza no se quedó con las ganas de preguntarle acerca de una posible reconciliación entre Victoria y Eugenio, algo que muchos de sus seguidores esperan y desean ver, luego de tantos años de rumores, especulaciones y leyendas urbanas alrededor de su relación. Al respecto, el menor de los hijos varones de Derbez comentó: “Yo creo que su relación siempre ha sido mala y va a seguir mala y seguirá mala por el resto de nuestras vidas”, dijo de forma contundente y sin dudarlo.

Durante las entrevistas que José Eduardo le hizo a sus papás en su canal de videos, ambos actores dejaron en claro que su relación no había quedado en buenos términos, a pesar de que tienen un hijo en común. De hecho, los dos actores tuvieron la misma reacción cuando su hijo les dijo que tendrían que hablar el uno con el otro a través de una videollamada. Aunque todo se trató de una broma para ambas celebridades, quedó en claro que entre ellos solo queda cordialidad y nada más.

