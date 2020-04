¡Por fin! Odalys Ramírez y Pato Borghetti ya pueden abrazar y besar a sus hijos sin riesgo

Las últimas semanas no fueron para nada fáciles para Odalys Ramírez y Pato Borghetti, pues luego de que dieran positivo a coronavirus tuvieron que permanecer aislados para evitar más posibles contagios. La pareja, que siempre ha priorizado el bienestar de los suyos, tuvo que permanecer separada de sus hijos, y aunque estuvieron en contacto todo el tiempo por videollamadas, no había podido acercarse a ellos. Y es que, aunque hace unos días informaron que habían dado negativo en una primera prueba, era necesario hacer una segunda para confirmar los resultados. La espera seguramente les pareció eterna, pero ahora, por fin han sido dados de alta, por lo que los conductores han celebrado que ahora ya podrán abrazar y besar a sus pequeños sin el temor de ponerlos en riesgo.

“Bueno, familia, les queremos compartir que a partir de este día, Jueves Santo, estamos 100 por ciento libres de coronavirus, ya salieron los estudios, negativos otra vez”, afirmó emocionado Pato en un video que compartió en su cuenta de Instagram, en el que se le ve feliz junto a Odalys y sus pequeños Gia y Rocco. “Así que como habíamos dicho y prometido, lo primero que íbamos a hacer cuando estuviéramos completamente libres de este coronavirus iba a ser abrazar a nuestros hijos, así que ¡ataque de amor!”, continuó el conductor antes de besar repetidamente a su bebé, mientras su pareja hizo lo mismo con la nena. Y aunque físicamente no estuvo Santino, el primogénito de Borghetti, sí lo estuvo de manera simbólica, pues su papá sostuvo en todo momento una fotografía de él.

En su video, Pato aprovechó para enviar un mensaje de ánimo ante la compleja situación que se vive en el país a causa de la pandemia. “¡Vamos México, sí se puede! Sí se puede salir de esta”. A su vez, en el texto que acompañó su publicación, el conductor explicó que con estos segundos resultados negativos tanto él como Odalys obtuvieron el alta médica. “¡Gracias a todos por sus mensajes de amor! ¡Los queremos!”, escribió en el post.

De igual forma, la conductora celebró la buena noticia y compartió una hermosa postal con su familia. “Por fin podemos abrazar a nuestros críos sin riesgos. No les puedo explicar mi felicidad de poderlos besuquear de nuevo a todos”, confesó emocionada Odalys, antes de agradecer sinceramente todo el apoyo que recibió a o largo de las últimas semanas. “¡Gracias por las muestras de amor durante este proceso! Los amo”, escribió.

El viernes de la semana pasada, Odalys dio a conocer que tras sus días de aislamiento, tanto ella como Pato habían dado negativo a una primera prueba del coronavirus, pero aclaró que eso no significaba que ya estuvieran dados de alta. “Cuando se cumplieron los 15 días de la cuarentena la indicación médica era que nos hiciéramos otro test y estoy muy contenta de anunciarles que nuestro resultado salió negativo, salimos negativos al Covid-19. Esto no significa que tengamos el alta médica, pero es un paso adelante”, explicó. Por su parte, el conductor también informó al respecto en su propia cuenta, mostrando su buen sentido del humor. “Estamos contentos y hay que celebrarlo. En esta casa murieron cientos de miles de bichitos del coronavirus porque no encontraron otro cuerpo al que pasar para reproducirse... Sí se puede, vamos a salir”, aseguró entonces, y hoy esas palabras son ya una realidad.

