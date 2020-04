Fernando del Solar revela cómo están sus hijos y responde enérgico a las críticas

Luego de una crisis de salud que lo afectó durante un tiempo, Fernando de Solar logró salir adelante, mostrando siempre una gran fortaleza. En cuanto tuvo oportunidad, el conductor se reunió con sus hijos Luciano y Paolo, fruto de su pasada relación con Ingrid Coronado, para pasar tiempo juntos. Hace un par de días, el argentino reveló que sus chicos tuvieron que permanecer con él más días de los previsto, debido a que les fue diagnosticado sarampión. Afortunadamente, los jovencitos están por superar este padecimiento, tal y como el mismo presentador lo ha dado a conocer, aclarando que sus síntomas fueron leves gracias a que tienen todas sus vacunas.

“Gracias a Dios estuvo leve (la enfermedad) porque tienen todas las vacunas. A mi hijo Luciano, de 11 años, y Francesca, de 10 (hija de su actual pareja Anna Ferro) les pegó poquito, tenían ronchitas, pero Paolo, de 8, sí le brotó completo, en todo el cuerpo”, detalló el conductor en entrevista para el diario Reforma, señalando que incluso su novia presentó síntomas. “Ana también tuvo poquitas ronchitas y eso que ella está vacunada. A mí no me dio nada, gracias a Dios, creo que ya traigo demasiados anticuerpos”, comentó.

Fernando contó que esta situación lo tomó por sorpresa, pero que inmediatamente notó los síntomas en sus hijos recurrió a un profesional. “Desde que les brotó, tomé fotos, se las mandé a los doctores y por los síntomas les recetaron paracetamol y un ungüento para la comezón. Afortunadamente ya van de salida”, aseguró. Consultado por El Universal, el mánager de Fer, Aaron Olvera, confirmó que los niños están bien. “Si, afortunadamente ya están sanos, ya pasó todo y todo bien y ellos ya están sanos”, aseguró. El martes pasado, el conductor contó en entrevista con el programa De Primera Mano, que también recurrió a su madre, pero para cerciorarse de que él había sido vacunado en su infancia. “Le pregunté a mi madre: ‘¡Mamá!, ¿me pusiste la vacuna del sarampión?’, me dijo: ‘¡Sí, sí!, quédate tranquilo’”, recordó.

En cada situación adversa que ha enfrentado, Fernando ha recibido el cariño y apoyo de sus fans, y en esta ocasión no ha sido la excepción. No obstante, además de los mensajes solidarios que recibió en redes sociales, hubo quien lo criticó negativa e injustificadamente. En un tono respetuoso, pero también enérgico, el conductor respondió a dichos señalamientos, aclarando que lo ocurrido a sus hijos no se debió a la falta de vacunas. “Qué fácil es juzgar sin saber... Este naco inculto, como me llamas, sí ha vacunado a sus hijos”, aclaró Fer en Twitter respondiendo a un usuario que más tarde eliminó se retractó y le ofreció una disculpa. “Pero también hay un pequeño porcentaje que aunque tenga la vacuna le puede dar sarampión. Lo bueno es que al estar vacunados fue mucho más leve. Cambio y fuera”, finalizó el argentino.

Tras su salida del hospital, donde permaneció 50 días, Fernando ha tenido que trabajar muy duro para recuperarse y fortalecer su sistema inmunológico. El domingo pasado, el conductor celebró su cumpleaños número 47, demostrando su buen ánimo y gratitud hacia la vida. “Happy, happy birthday to me! Gracias jefazo por dejarme pasar un cumple más. Gracias totales a todos y cada uno de ustedes por sus palabras, deseos, compañía y, sobre todo, su buena vibra. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David…” escribió Del Solar en su Instagram derrochando alegría.

