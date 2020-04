La contundente respuesta de Grettell Valdez sobre una nueva maternidad: ‘No pienso tener más hijos’

Más allá de su faceta como estrella de telenovelas, Grettell Valdez es una madre entregada y amorosa. Para la guapa actriz su hijo Santino es su mayor motivación y fuente de alegrías, por lo que muchos de sus fans han fantaseado con la idea de que le escriba nuevamente a la cigüeña. Luego de su boda con Leo Clerc a finales de 2018, la intérprete había dejado entrever su ilusión ante la posibilidad de tener un nuevo bebé, pero ahora que el tiempo ha pasado y en medio de las circunstancias que se viven actualmente, parece ser que ha cambiado de parecer.

Siempre cercana y transparente, y aprovechando el tiempo libre que esta cuarentena ha dado a muchos, Grettell quiso interactuar con sus seguidores por medio de una dinámica de preguntas y respuestas en sus Instagram Stories. Uno de los primeros cuestionamientos que le hicieron llegar fue respecto a su considera tener más niños. “Esta pregunta me la hacen mucho, y muy seguido… No, no pienso tener más hijos y menos en estos tiempos, ni en esta situación que estamos pasando y viviendo, así que no”, respondió. Y aunque no detalló más en la última parte de su respuesta, sus palabras hicieron eco debido a la situación que se vive actualmente con relación a la pandemia de coronavirus, y es que hay que recordar que la misma Grettell pasó por momentos muy difíciles cuando su hijo Santino tuvo que mantenerse en aislamiento preventivo ante la sospecha de un posible contagio, el cual afortunadamente se descartó.

La pregunta sobre crecer la familia se repitió en la misma sesión, y la actriz nuevamente respondió, esta vez con un tono mucho más bromista. “Todos me preguntan lo mismo, qué, ¿me lo vas a venir a cuidar tú o qué?”, dijo entre risas, antes de reiterar su negativa ante la idea de convertirse en mamá otra vez. “No, por el momento no hijos, no, no, no, no, ya tengo uno hermoso y maravilloso”, dijo refiriéndose a Santino.

Ante la curiosidad de sus fans, la estrella de Médicos, línea de vida, también reveló como es la relación de su pequeño con Leo. “Increíble, la verdad es que son super cuates, súper amigos, a veces hasta me pongo celosa risas, ya saben, cosas de mamás”, comentó la actriz. Y es que, en más de una ocasión, tanto el niño como el financiero suizo han compartido en redes sociales algunas fotos que comprueban lo bien que se llevan. El esposo de Grettell ha preferido ser un poco más reservado públicamente en cuanto a su vida personal y la misma actriz ha respetado esta decisión. Al ser cuestionada sobre la familia de Clerc, la intérprete reveló cómo se lleva con ellos y la razón por la que no habla mucho del tema. “Pues la verdad es que no hablamos mucho porque hablan francés y yo no, por eso ya voy a empezar mis clases de francés, pero son unos tipazos todos, y bueno, mi traductor siempre es Leo”, explicó.

Luego de mantener un noviazgo secreto y de comprometerse sorpresivamente, Grettell y Leo se dieron el sí para toda la vida en una inolvidable boda celebrada en Acapulco en diciembre de 2018. Meses después, en mayo pasado, la actriz dejó entrever que sí consideraba la idea de tener un nuevo bebé. “Fui con el doctor y me dice: ‘Grettell, puedes tener hijos hasta los 46 años’. Y yo dije ‘de poder, yo sé que puedo hasta muchos años, pero la paciencia, el tiempo no es lo mismo’”, comentó entonces a los medios, tiempo antes de que se aventurara en su más reciente telenovela Médicos, línea de vida.

