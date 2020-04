True, la hija de Khloé Kardashian, convertida en la más tierna mini mamá

Para Khloé Kardashian los días en casa no podrían ser más divertidos, pues tiene a su lado a su pequeña True, quien con su encanto y ocurrencias ha hecho que esta cuarentena sea de lo más amena. Pese a su corta edad, esta pequeña ha dejado ver lo protectora que es al cuidar de sus muñecas, y al parecer es un instinto que también saca a relucir con su primito Psalm, el hijo menor de Kim Kardashian. "Las cualidades de hermana mayor de True brillan cuando está con su pequeño primo Psalm", dijo hace poco una fuente a la revista Life & Style. "Khloé se ve en ella y su dinámica con Rob en True y Psalm", agregó el informante en referencia a la relación de Koko con su hermano. Ahora, la celeb de 34 años ha compartido con sus seguidores un adorable video que confirma lo cariñosa y cuidadosa que es su hija, pues no se separa ni un minuto de sus muñecas, juega a darles de comer, las saca de paseo e incluso les cepilla el pelo. Estos juguetes, que junto a sus Trolls son los favoritos de True, tienen nombres muy especiales que hacen honor tanto a ella como a su famosa mamá: TuTu y KoKo. El clip que compartió Khloé mostró un poco de la confusión de su hija sobre cómo se llama cada una de las muñecas, sin embargo, esto no le resta ternura a la forma en que las trata. Haz click en el video para ver a True convertida en una adorable mini mamá.

Loading the player...