Tom Brady habla por primera vez de las dificultades que tuvo con Gisele Bündchen: ‘No estaba satisfecha con nuestro matrimonio’

Son conocidos como una de las parejas más estables del espectáculo, Tom Brady y Gisele Bündchen han conseguido compaginar exitosas carreras en sus respectivos ámbitos, con su vida familiar. Pero aunque todo parece ser perfecto desde fuera, Tom ha confesado que no siempre ha sido así. Si hace algunos años Gisele hablaba de la prueba que enfrentó su relación a sus inicios cuando Brady se enteró que se convertiría en padre cuando comenzaban a salir, ahora es el atleta quien abre su corazón y comparte otra de las pruebas que han superado. “Hace un par de años, ella no sentía que (yo) estuviera haciendo mi parte en nuestro matrimonio”, dijo a Howard Stern en SiriusXM.

“Ella sentía como si yo jugara futbol toda la temporada y ella cuidaba de la casa, y de repente cuando la temporada se acababa, yo era como, ‘Genial, déjame hacerme cargo de todas mis otras actividades de negocios. Déjame entrenar’. Y ella estaba sentada ahí como, ‘Bueno, ¿cuándo vas a hacer las cosas de la casa? ¿Cuándo vas a llevar a los niños a la escuela y hacer eso?’ Esa fue una gran parte de nuestro matrimonio (en la) que tuve que, como, revisarme a mí mismo. Porque ella estaba como, ‘Tengo metas y sueños también’”, explicó de forma muy franca.

“Como en mi familia, la situación no era genial. (Ella) no estaba satisfecha con nuestro matrimonio, así que tuve que hacer cambios en eso”, Brady cuenta que incluso comenzó a limitar algunos de sus compromisos profesionales para tener más tiempo en casa. El jugador admite que de primer momento resintió los reclamos de Gisele y que tuvieron que ir a terapia, “De hecho me escribió una carta, era una carta muy pensada que me escribió y que todavía tengo, la guardo en un cajón y la leo. Es una carta muy sentida de ella para decir en dónde estamos en nuestro matrimonio, y es un buen recordatorio para mí de que las cosas van a cambiar y van a evolucionar con el tiempo. Lo que pasó y lo que funcionó para nosotros 10 años no va a funcionar para siempre, porque estamos creciendo de formas diferentes”.

El trabajo que han puesto en su matrimonio ha dado resultados, “El punto de una relación es que tiene que funcionar para ambos. Debes trabajar en ambos, porque si no lo haces entonces no es sustentable”.

