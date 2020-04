Lorenzo Lazo revela por qué no tiene en su despacho una foto de Edith González

Desde su partida, el recuerdo de Edith González sigue vivo en la memoria de sus seres queridos, específicamente en Lorenzo Lazo, quien fuera su esposo por varios años. Y es que en más de una ocasión, el economista ha abierto su corazón para rendir sinceros homenajes a la actriz, algunos públicos a través de las redes sociales y otros de manera privada, pues aunque nadie sea testigo de ello ha dejado claro que la estrella sigue muy presente en sus pensamientos. Y es que recientemente, Lazo dio pie a una interrogante por parte de sus seguidores, quienes no pasaron desapercibido un detalle, cuando este compartió una postal desde su despacho, en donde suele pasar la mayor parte del tiempo estos días de cuarentena.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

En la comentada imagen, se observa a Lorenzo con los pies sobre su escritorio, al mismo tiempo en que muestra las páginas del libro que se encuentra leyendo a lo largo de estos días, titulado From the Ruins of Empire: The Intellectuals Who Remade Asia, según dijo. Entre otras cosas, se perciben diversos objetos al interior de la estancia: algunas piezas de arte, libros, una enorme pintura con un retrato inglés, la bandera de México así como varios portarretratos. Y aunque no se distingue con claridad quiénes son las personas de aquellas fotografías, sus seguidores no pasaron inadvertido un detalle, pues entre esas postales no estaba la de Edith González.

De inmediato, una de sus seguidoras no dudó en tomarse un tiempo para escribirle y así poder hacerle una importante pregunta en relación con las imágenes. “¿Dónde está la foto de Edith?”. Tras este cuestionamiento, y tan atento como suele ser, el economista respondió de lo más sincero. “En un lugar muy especial”, escribió con toda puntualidad, reservándose los detalles del sitio en el que resguarda la foto de su amada, quien falleció el pasado 13 de junio de 2019 al perder la lucha contra el cáncer.

VER GALERÍA

Cabe destacar que, desde la partida de Edith, Lorenzo ha enaltecido la figura de quien fuera su esposa, destacando su gran amor por el arte, su pasión por los escenarios y también aquella personalidad única que la distinguió a lo largo de su vida. Y claro, los fanáticos de la estrella están muy pendientes de lo que ocurra en próximos meses, pues se celebrará el primer aniversario luctuoso de la actriz, que lo mismo brilló en la pantalla chica como lo hizo en el cine y además en el teatro.

Por ahora, Lorenzo se enfoca en los nuevos cauces que ha tomado su vida, enteramente inspirado por esas experiencias que hoy lo han marcado de manera definitiva, como la reciente relación sentimental que sostiene con la tapatía Lourdes Peláez, una mujer con la que comparte muchas cosas en común, de acuerdo con lo que declaró recientemente a las páginas de la revista ¡HOLA! Al mismo tiempo, disfruta al máximo de sus logros profesionales, ya que recientemente le fuera otorgado el grado de Doctor Honoris Causa por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos.

VER GALERÍA