José Ron celebra un mes de amor al lado de Jessica Díaz

José Ron y Jessica Díaz han celebrado su primer mes como novios por todo lo alto. Aunque la pareja se encuentra separada debido a la contingencia por el coronavirus, ese no fue pretexto para que a través de sus redes sociales se expresaran todo el amor que sienten el uno por el otro, así como su felicidad por estar juntos. Fue el pasado 27 de marzo, cuando el actor confirmó su romance con la actriz y cantante, luego de semanas de especulaciones y rumores en torno a sus vidas. “Hoy me siento el más feliz y afortunado de que tú me hayas elegido a mí, de la forma que ¡yo te elegí a ti!”, escribió José en una publicación que hizo en su perfil de Instagram, despejando cualquier duda sobre su vida sentimental y confirmando que su corazón se encuentra mejor que nunca. Da play al video y sé testigo del momento en el que José Ron y Jessica Díaz dieron el ‘Sí’ hace un mes.

