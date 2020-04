Carlos Loret de Mola sobre la paternidad: ‘Es la tarea personal más importante que uno pueda tener’

Hace poco menos de un año, Carlos Loret de Mola cerró un ciclo importante en su carrera: su salida de Televisa. Tras esta importante decisión, el comunicador mexicano decidió emprender un nuevo camino, pero siempre fiel a sus principios y su pasión por el periodismo. El tiempo ha sido su mejor aliado, pues con base de aciertos y errores ha ido construyendo sólidos aprendizajes y no sólo en el ámbito profesional, sino también en el personal. Como pocas veces, Carlos habló de algunos aspectos de su vida fuera de los medios y confesó cuál es a sus ante sus ojos la tarea más importante que le ha sido encomendada.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Heredero de un legado en el periodismo, Carlos ha dado cátedra de compromiso en lo que su carrera se refiere, no obstante, él está consciente de que más allá de su faceta como profesional, tiene una misión muy importante justo en casa. “Yo creo que la mayor responsabilidad personal, más que ser un buen hijo, más que ser un buen esposo, creo que lo más importante es ser un buen papá”, dijo el comunicador en entrevista con Mara Patricia Castañeda. Loret de Mola es hijo del también periodista Rafael Loret de Mola, y está casado desde 2001 con Berenice Yáber Coronado, a quien conoció cuando cursaba estudios universitarios. Fruto de su matrimonio, Carlos es padre de tres jovencitos: Mikel, Katia e Iñaki.

VER GALERÍA

“Creo que es la máxima responsabilidad que se te asigna, creo que no se te pide nada heroico, con que lo hagas bien basta, yo trato de hacerlo bien, trato de sacar una buena nota, creo que esa es la tarea personal más importante que uno pueda tener”, aseguró el también columnista de El Universal respecto al tema de la paternidad. Sonriente, Loret de Mola habló de lo mucho que valora el tiempo en armonía con los suyos: “Estar feliz, entrar a tu casa y que haya un buen ambiente, un ambiente de armonía”, señaló, antes de hacer una curiosa reflexión con la que ha dejado ver uno de sus placeres: “No hay infelicidad que no se cure con una buena comida”.

VER GALERÍA

Y aunque hoy es uno de los rostros más conocidos de las noticias, Carlos está consciente de que como todos ha cometido equivocaciones, incluso al aire. “He tenido gravísimos errores al aire y he tratado de aprender de ellos, y la gente me ha ayudado mucho a señalármelos, porque a veces no te das cuenta, andas en tu rollo”, comentó. No obstante, también ha vivido importantes experiencias que lo han marcado como periodista y como persona, y una de ellas fue sin duda su papel como corresponsal de guerra en Afganistán en 2001. “Me parece que fue algo que me marcó para siempre, fue una manera de entender, de sentir miedo, de hacer cosas que yo nunca creí que fuera capaz de hacer, de hacer amigos…”, contó.

Por más que parezca sorprendente y aunque no hay duda de la relevancia de su carrera en las noticias, Carlos asegura que el tema del éxito es algo en lo que no reflexiona mucho. “No sé qué es el éxito, no sé siquiera si lo he experimentado, hay para quienes el éxito es ser famosos, pero yo creo que ni siquiera es una consecuencia, no es el reconocimiento, yo creo que a lo mejor tiene que ver, y no lo he pensado mucho porque no soy mucho de pensar en estos temas, soy mucho más mundano, más reactivo, pero tiene que ver un poco con la felicidad, esa sí es el objetivo final”, reflexionó Loret.

VER GALERÍA