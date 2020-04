Danilo Carrera narra el difícil momento que vive su tierra, Ecuador

En medio de la pandemia por el coronavirus que enfrenta el mundo, Ecuador se ha posicionado como uno de los países más golpeados por esta crisis sanitaria. De hecho, Guayaquil, se ha convertido en la ciudad de América Latina con más casos confirmados y con el mayor número de muertes por este nuevo virus que provoca la enfermedad conocida como COVID-19. Además, el drama es doble al verse los servicios funerarios rebasados ante la preocupante cifra de defunciones que está dejando la pandemia. Ante este panorama, Danilo Carrera, originario de Guayaquil, lugar donde actualmente vive toda su familia, ha mostrado su preocupación, no solo por sus seres queridos, también por sus compatriotas, quienes no solo están sufriendo los embates de esta epidemia, también las consecuencias económicas que ha traído la misma.

Preocupado por la situación de su país natal, el actor habló con pesar de la situación que están viviendo en su lugar de origen. “La verdad es que estoy muy triste, es muy lamentable que mi ciudad, la ciudad más bonita del mundo para mí, esté pasando por un momento y unas horas tan oscuras”, dijo en entrevista con TVyNovelas. “Nunca en Ecuador hemos tenido problemas de esa naturaleza, solo un terremoto ocurrido en 2016 y, como siempre, no estuvimos preparados para enfrentar estas emergencias. Ahora la situación lo refleja, Guayaquil es la ciudad con más infectados en América Latina y la gente se está muriendo en las calles. No solo tiene que ver el papel de los políticos, sino que la gente tampoco tomó las precauciones. Esperemos que esto no se repita en otras ciudades".

El actor reveló que prácticamente toda si familia vive allá, por lo que no puede evitar sentirse preocupado y alarmado por el inminente riesgo que significa vivir en Guayaquil en estos momentos. “Todos están allá… mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi abuelita, mis tíos, mis primos…”, explicó el actor. “Gracias a Dios todos están bien, pero me cuentan que la situación está muy fea; que sigue habiendo todavía gente en las calles porque no hay comida y ha habido muchos saqueos; muchas personas de los barrios peligrosos de la ciudad siguen saliendo sin importarles lo que diga el gobierno. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero la cosa está muy fea y ellos están encerrados desde hace tres semanas”, agregó.

El actor explicó que la última vez que estuvo en Guayaquil fue hace tres semanas, teniendo que adelantar su viaje a México unos cuantos días, pues ya empezaban a darse los primeros casos en Latinoamérica. Sin embargo, Danilo dijo que a diario se pone en contacto con sus familiares. “Todos los días estoy en contacto con ellos vía WhatsApp. Hablamos mucho en las noches; gracias a Dios contamos ahora con muchas vías de comunicación para estar en contacto”, dijo.

Ante la difícila situación que se vive en el mundo, el ecuatoriano instó a sus seguidores a hacer consciencia al respecto y a solidarisarse con los que más lo necesitan. "Yo creo que es momento de ponerse la mano en el corazón y entender que todo el mundo está parado. La economía mundial está detenida por un tiempo, quizás unos meses... Si tenemos un empleado hay que ayudarlo, si tenemos que cobrar una renta, esperemos un poco, debemos ayudar como podamos. Hay muchas maneras de mirar hacia nuestro círculo y ver cómo podemos echarle la mano al otro", puntualizó.

