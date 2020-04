¿Por qué Lucero casi se desmayó sobre el escenario? La cantante lo cuenta todo

En plena celebración por sus 40 años de trayectoria, Lucero ha comenzado una nueva etapa en su carrera y desde hace unos meses la cantante se ha estrenado como vloguer, dando consejos de belleza, maquillaje y moda a través de su canal de Youtube. Pues bien, ahora la intérprete ha estrenado una nueva sección en su canal llamada Mucho que contar, en donde la también actriz habla de su carrera y cuenta algunas anécdotas divertidas que le han sucedido a lo largo de todos estos años arriba de los escenarios. En el más reciente capítulo, la intérprete de Veleta recordó algunas de sus primeras presentaciones en vivo, en específico de una que se llevó a cabo en el estado de Veracruz y en la que casi terminó en el hospital y desmayada.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Con una sonrisa en el rostro y con cierta nostalgia en la mirada, Lucerito habló de sus primeras experiencias arriba de los escenarios. Sin embargo, la artista de 50 años centró su relato en una experiencia que vivió cuando promocionaba su primer disco. La intérprete contó que hizo un pequeño concierto en un lugar de Veracruz, en donde la temperatura alcanzaba los 40 grados centígrados. Además, Lucero dijo que ese día decidió usar el traje dorado que usó para la portada de su disco, el cual estaba hecho todo de plástico.

“No quiero decirles que los 40 grados que se sentían ahí adentro… pues el traje era como un sauna, una vaporización… yo era muy flaca, era muy flaquita porque era muy remilgosa para comer”, contó la actriz entre risas. “Entonces yo creo que con lo flaquita y la sudada, me empecé a sentir… que el final del show ya no se ni cómo lo hice, yo creo que por instrumentos, porque ya era una debilidad y un mareo, de ese como cuando ya te vas a desmayar… pues así me pasó a mí”, detalló.

VER GALERÍA

Tras haber finalizado el show, Lucero fue llevada a la casa de alguien, en donde su madre la metió a bañar con agua fría y comenzó a darle jugos y bebidas para hidratarla y reponer todo lo que había perdido durante el show. Después de que comenzó a sentirse mejor, fue llevada a su hotel, el cual, para sorpresa de ella y su madre, no era el mejor. “El hotel no era bonito… entonces ya que llegué al hotel conviví con mis cucarachas y todo eso, y me dormía así encima de la cama, vestida y con mi maleta encima porque me daba mucha ansiedad”, reveló.

Sin embargo, la cantante considera que todas esas experiencias le dieron las herramientas para ser la mujer y artista que es hoy. “Aprendí a disfrutarlo todo y a ser resiliente, a ser valiente y pasarla bien, haya lo que haya”, finalizó.

VER GALERÍA