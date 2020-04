Victoria Ruffo le revela a José Eduardo por qué lo nombró también Eugenio

Sin duda alguna, José Eduardo Derbez ha encontrado la forma de mantenernos al pendiente de su canal de Youtube con las entrevistas que le ha hecho a sus dos padres, primero a Eugenio Derbez y ahora le ha tocado el turno a Victoria Ruffo, a quien su hijo la ha puesto en aprietos al cuestionarla acerca de la relación que mantuvieron los actores en el pasado. En una primera entrega, la protagonista de telenovelas como La Madrastra contó su versión sobre cómo fue que conoció a Eugenio y acerca de la boda que tuvieron, de la cual se ha hablado mucho. Ahora, la actriz se ha sincerado sobre lo que significó convertirse en madre por primera vez y hasta contó cómo fue que decidieron ponerle José Eduardo Eugenio, un nombre ya de por sí largo y que sumado a sus apellidos a su primer hijo.

En la charla que mantuvo con su hijo, Victoria reveló cuál fue la reacción que tuvo cuando se enteró que iba a convertirse en madre por primera vez. “Siempre quise ser mamá, entonces cuando yo supe que estaba embaraza, bueno fue lo máximo para mí”, contó la actriz. Fue entonces que José Eduardo preguntó sobre la historia detrás de su peculiar nombre, es decir: José Eduardo Eugenio González Martínez del Río.

Fue así que Victoria reveló que ella siempre quiso ponerle José, pero que decidió que sería José Eduardo inspirada en un personaje de los melodramas en los que participó. “Yo quería que te llamaras José y todos (me decían) ‘cómo José, le van a decir Pepito’. Había hecho una telenovela con Juan Ferrara, ahí se llamaba ‘José Eduardo’, me costaba mucho decirlo, yo decía ‘qué nombre tan extraño’. Entonces dije ‘en lugar de José solo, le voy a poner José Eduardo’. Luego entra tu papá y dice ‘por qué no le pones Eugenio’”, precisó.

La actriz también confesó que no le gustaba que le dijeran a su primogénito ‘Pepe Lalo’, por lo que incluso el actor llegó a creer que ese apodo era una mala palabra. “Odiaba que te dijeran ‘Pepe Lalo’, entonces quien te dijera ‘Pepe Lalo’ yo les ponía unos ojos de bruja que salían corriendo, entonces tu pensabas que era una grosería”, reveló la actriz entre risas, para luego contar que alguna vez José Eduardo intentó insultarla diciéndole el odiado apodo.

Sin duda alguna, José Eduardo Derbez ha demostrado a través de estas entrevistas, que su relación con sus padres es más que excelente, pues la confianza que han mostrado los dos actores hacia su hijo, al momento de sincerarse tan abiertamente, deja en evidencia la cercanía del joven actor mantiene con sus padres.

