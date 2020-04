¿Niño o niña? ¿Qué prefiere Sarah Kohan, la esposa del 'Chicharito'?

Apenas hace unos días, Sarah Kohan y Javier ‘Chicharito’ Hernández daban la noticia de que pronto su pequeño Noah se convertirá en hermano mayor con la llegada de su segundo hijo. Desde entonces, la modelo australiana no ha dejado de presumir su embarazo y se deja ver de lo más emocionada junto a su primogénito, disfrutando de esta linda etapa de su vida. Por otro lado, la influencer también se ha sincerado respecto a su dulce espera y ha contestado algunas preguntas acerca de su embarazo que sus fans le han hecho.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de Instagram Stories, los seguidores de Sarah la cuestionaron sobre lo que espera de su nuevo bebé y sobre si tiene alguna preferencia respecto al sexo. Transparente como siempre, la esposa del futbolista mexicano respondió. “No importa, no tengo preferencia, siempre y cuando esté saludable. Siempre quise un niño y ya tuve a Noah, así que ahora realmente no me importa”, expresó la influencer a la pregunta expresa de uno de sus fans.

Por otro lado, Kohan también fue cuestionada sobre cómo ha vivido este nuevo embarazo, asegurando que ha sido totalmente diferente a lo que vivió con Noah. “Estoy en el segundo trimestre actualmente, pero el primer trimestre fue diferente pues no sentí malestares como con Noah. Ahora solo vomito cuando me lavo los dientes, creo que es la pasta dental, es muy raro. Ordené una pasta de dientes sin sabor y llegará hoy, así que lo intentaré”, explicó.

Justo como sucedió luego de dar a conocer su primer embarazo, Sarah Kohan ha comenzado a documentar cada momento de su dulce espera, compartiendo con sus seguidores algunos detalles de su vida como mamá. De hecho, hace unos días la modelo presumió por primera vez una foto de su ultrasonido, emocionando mucho a todos sus fans. “Chicos, E.T. está en mi vientre el o ella ¡ha encontrado su camino a casa!”, se puede leer en la descripción con la que acompañó la tierna imagen.

Fue el pasado 1 de abril cuando la pareja confirmó la próxima llegada de su segundo bebé. Con una tierna foto familiar, en la que el pequeño Noah aparece tocando la pancita de su mamá, el futbolista y su esposa anunciaron su embarazo. “Noah será hermano mayor”, escribió la pareja en sus respectivas cuentas de Instagram, emocionando a todos y confundiendo a otros, pues su anuncio coincidió con el tradicional April’s Fools Day, un día en el que las bromas son comunes en Estados Unidos, donde la familia actualmente vive.

VER GALERÍA