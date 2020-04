A 24 días de cuarentena en España, la 'Choco' explica cómo lo llevan sus hijos

En medio de la difícil situación que enfrenta España por el coronavirus, Jimena Pérez y Rafa Sarmiento han reforzado aún más el gran trabajo en equipo que han venido haciendo desde el año pasado, cuando decidieron hacer las maletas y mudarse a la Madre Patria para que su hijo menor, Iñaki, quien padece Trastorno Específico del Lenguaje, pudiera recibir el mejor tratamiento. Y es que debido a la grave crisis epidemiológica que enfrentan en ese país, la mayoría de los lugares públicos como las escuelas, consultorios y parques han sido cerrados. Afortunadamente, Jimena y Rafa han encontrado en la tecnología a su mejor aliado y han podido dar seguimiento al tratamiento de su pequeño, con ayuda de su terapista.

A través de un enlace que Jimena hizo con el programa Ventaneando, la presentadora habló un poco sobre cómo han llevado el encierro, luego de 24 días de cuarentena, y de la forma en la que han podido dar seguimiento al caso de su pequeñito. “Su terapeuta, Eva, se conecta con nosotros dos veces a la semana y entonces nos pone tarea, nos dice qué hacer, qué trabajar, cómo motivarlo para que él siga encaminado y no haya ningún retroceso”, explicó ‘La Choco’ a sus compañeros de programa, reconociendo que les causó un poco de preocupación al enterarse que cerrarían las escuelas.

Sin embargo, parece ser que para Iñaki, de cuatro años, ha sido reconfortante estar rodeado de sus seres queridos durante todos estos días que han vivido en encierro total, a pesar de que ha cambiado un poco su rutina. “Ha estado muy bien, le ha gustado estar aquí. Es un niño que le encanta ir a la escuela, le encanta estar con sus compañeritos y demás, pero en la casa lo disfruta mucho, le encanta estar con la familia. Hemos trabajado y creo que Rafa y yo hemos hecho un buen equipo, lo hemos hecho muy bien”, señaló.

Jimena explicó a sus compañeros que a pesar de que las medidas de aislamiento social son muy estrictas en España, como padres de un pequeño con Trastorno Específico del Lenguaje, les es permitido salir con el menor a dar un paseo, aunque con ciertas limitaciones. “Había un decreto, aquí en España, de que los niños que tenían algún tipo de trastorno, ya sea hiperactividad o autismo, podían salir acompañados de un papá a dar una vuelta… nosotros comenzamos a salir con Iñaki, pero resulta que a él no le gusta salir solamente con un papá. No entiende porque no salimos todos en familia, entonces se angustia mucho”, contó la periodista. “Cuando hace bonito clima la verdad es que le dijo a Rafa: ‘voy a intentar dar una vuelta con él’, vamos y todo el tiempo está de: ‘no, no, no’, que se quiere regresar a la casa y le ha pasado a Rafa. La verdad es que tampoco hay que forzar, el chiste es que se sientan bien todos, que se sientan cómodos”, contó.

Por otro lado, Jimena explicó que Iker, su hijo mayor, ha sido de gran ayuda para su hermanito durante estos días, pues el pequeño le ayuda y le enseña muchas cosas a Iñaki durante sus horas de juego. “La terapeuta también felicita mucho a Iker, porque le dice: ‘tú eres el mejor maestro en esto’, porque sin querer el siete las responsabilidad…”, comentó. De hecho, el mayor de los hijos de Rafa y Jimena se ha dedicado a continuar con sus estudios a distancia y se distrae haciendo dibujos de su madre en sus ratos libres, algo que la periodista ha presumido en sus redes sociales.