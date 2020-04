Lo que pasó después de la pelea de Kim y Kourtney fue aún más dramático

No todo es glamour en la vida de las Kardashian, pues tal y como lo ha dejado ver su reality show, también suele haber una gran dosis de drama de vez en cuando. Pero pocos momentos han sido tan fuertes como el que protagonizaron las hermanas Kim y Kourtney en uno de los episodios más recientes de Keeping Up With The Kardashians, pues lo que comenzó con una queja por parte de la esposa de Kanye West terminó en una acalorada pelea y no sólo de palabras, pues hubo un intercambio de golpes. Ahora, un adelanto del nuevo capítulo del programa ha mostrado que las cosas no terminaron con la riña, pues luego de ésta la tensión se elevó aún más.

“¿Crees que quiero entrar en este ambiente negativo con ustedes cada día?”, reprochó Kourtney quejándose aparentemente de las implicaciones de participar en el reality familiar. “Es como una tortura”, continuó la celeb de 40 años visiblemente afectada, mientras sus hermanas mostraban una expresión de desconcierto. “Pero, ¿cómo llegamos a esto? Pensé que estábamos hablando de Kendall”, intervino Khloé confundida. Y es que la discusión inició cuando la creadora de Skim se quejó por la falta de profesionalismo de sus hermanas, quienes señaló por no tomarse en serio sus compromisos laborales. Pero estas palabras hicieron mayor eco en la hermana mayor y fue por ello que la pelea detonó.

Kourtney no tomó a bien el comentario de Khloé por lo que después dirigió su enojo hacia ella: “Cuando no te veo en el rodaje, estás completamente bien cuando no estamos en este entorno”, aseguró, luego de arremeter de nuevo contra Kim. "¡Porque todos los días, es tu maldita actitud… Todos los días”, acusa la hija mayor de Kris Jenner antes de retirarse de la habitación y lanzar un descalificativo más hacia su hermana. "Entonces, vete", comentó Khloé. "¡Déjanos solas!",agregó.

“Creo que Kim y yo estamos realmente sorprendidas de cómo las cosas se intensificaron tan rápido”, señaló Koko. “No sabemos de dónde viene todo esto. Sabemos que ha habido roces recientemente, pero no creo que ninguna de nosotras supiera que era tan malo y pesado. Es realmente sorprendente que haya llegado tan lejos”, expresó sorprendida la celebridad de 34 años, quien a menudo suele ser una de las integrantes conciliadoras de la familia. Y es que desde temporadas anteriores, Kourtney había dejado ver que ya no estaba tan cómoda exponiendo su vida en el reality, lo cual en su momento generó molestia en Kim, quien le pedía “hacer más”.

“No entiendo por qué hay todo este juicio sobre la forma en que cada uno queremos vivir nuestra vida. Deberíamos ser aceptados por lo que cada uno quiere hacer”, reflexionó Kourtney después en un confesionario. “No es un ambiente positivo para mí el tener que estar todos los días cuando siento que son tan críticos conmigo. Todos los días que vengo pienso: ‘¿Por qué elijo estar en este ambiente?’ Y creo que acabo de llegar a mi punto de no poder tolerarlo más”, advirtió en su mensaje. Pero sus declaraciones no han quedado sólo en el programa, pues hace unos días tomó sus redes sociales para enviar un mensaje que fue interpretado como el anuncio de su retiro de Keeping Up With The Kardashians. “Es difícil para mí ver estos dos primeros episodios, pero es en nuestros momentos más oscuros que ocurre el crecimiento. Finalmente tuve el coraje de cambiar lo que ya no me traía felicidad y poner mi tiempo y energía en lo que es. ¡Elige la felicidad!”, escribió.

