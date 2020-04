Val Kilmer habla por primera vez de su romance con Angelina Jolie

Cuando los años pasan y las cosas cambian, es fácil olvidar el pasado amoroso de las celebridades, incluso de famosas como Angelina Jolie y Cindy Crawford. Y es que mucho antes de que existiera el dúo bautizado Brangelina o que Cindy contrajera matrimonio con el empresario Rande Gerber, con quien tiene una de las relaciones más sólidas del espectáculo, ambas famosas sostuvieron noviazgos con el actor Val Kilmer. Varias décadas después, Kilmer ha abierto su corazón sobre estas relaciones en su autobiografía I’m Your Huckleberry, según se ha podido leer en un extracto dado a People.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Angelina Jolie asegura que Maddox volverá a Corea del Sur una vez terminada la emergencia por coronavirus

Tras la operación de sus hijas, Angelina Jolie vuelve al frente y dona un millón para combatir la pandemia

Con un historial amoroso que incluye nombres de famosas como Cher y Daryl Hannah, Val Kilmer ha recordado su pasado como galán cotizado de Hollywood. Al escribir esta memoria, parece que el actor no tiene nada qué escribir más que cosas buenas de las mujeres de su vida. De Cindy, dice que fue ella quien le ayudó a encontrar la felicidad después de su divorcio con Joanne Whalley en 1996. Mientras que para Angelina Jolie también tiene solamente halagos.

“Cuando la gente me pregunta cómo es ella, digo que es como cualquier otra mujer y otra superestrella, pero MÁS”, escribe de la protagonista de Tomb Raider, dejando claro que su relación fue “tal vez la más conmovedora y seria de todas ellas”. Hay que recordar que en el 2017 dio una pista de este romance al escribir en Twitter: “Una vez Angelina Jolie me dio un aventón en un jet. La sorprendí llenándolo de gardenias. Ella había traído también a un actor francés. Él estaba enojado”.

VER GALERÍA

Hasta el momento, nadie sabía a ciencia cierta si los rumores de romance que se dieron alrededor de ellos en el 2004 cuando trabajaron juntos en la cinta Alexander eran ciertos. Al parecer, con esto Kilmer confirma la breve relación que tuvieron un año después de que Angelina se separara de Billy Bob Thornton y un año antes de que comenzara a grabar Mr. & Mrs. Smith, con Brad Pitt.

Con mucho cariño, Val ha recordado también a Cher, quien dice lo apoyó en su lucha contra el cáncer. Aunque su relación se dio en los años 80s, cuando el actor fue diagnosticado con cáncer de garganta en 2015, recurrió a su amiga, “Una vez que Cher logra entrar en tu cabeza y tu corazón, nueva se va. Para ella, los verdaderos amigos, el corazón firme y la lealtad nunca mueren”.

Eso sí, el actor confiesa que ninguna ruptura le ha dolido más que la que protagonizó con Daryl Hannah. La pareja mantuvo una relación en el 2001, cuando grababan la cinta In God We Trust. “Dios sabe que he sufrido de desamor. Pero Daryl fue por mucho la más dolorosa de todas ellas. (Neil Young, siempre he amado, pero me temo que te odio ahora mismo)”, se lee en un pasaje, haciendo referencia al nuevo esposo de Daryl, con quien contrajo matrimonio en el 2018.

VER GALERÍA