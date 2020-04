Pato Borghetti ya está completamente recuperado, ¿regresará pronto a la televisión?

Las últimas semanas no han sido para nada fáciles para Pato Borghetti, pues desde que dio positivo en la prueba de coronavirus ha tenido que permanecer en aislamiento en su propia casa, separado de sus seres queridos. En esta complicada situación, el conductor argentino se ha apoyado en las redes sociales para estar en contacto con sus amigos y seguidores, pues ha sido por este medio que ha compartido algunos pormenores de su estado de salud. Anoche, el argentino usó sus cuentas para actualizar la información y reveló que afortunadamente ya está completamente recuperado, ¿será que pronto lo veremos de nuevo en la televisión?

Luego de una noche de películas, Pato tomó su Instagram para interactuar con sus seguidores mediante una dinámica de preguntas y respuestas. Gran parte de los cuestionamientos que le hicieron estaban relacionados con su salud y su regreso a Venga la Alegría, dudas que el argentino no dudó en explicar. “¡Pronto, pronto! Ya estoy completamente recuperado, pero hay que esperar lo que indiquen los doctores”, respondió el conductor en sus Stories, asegurando que extraña mucho a su público. “¡Ya falta menos que antes!”, comentó optimista y aseguró que la razón por la que no ha hecho enlaces en vivo desde su casa es porque TV Azteca y la producción del matutino pusieron como prioridad su recuperación, “se han portado súper bien conmigo”. Y sobre su participación en el espectáculo MyST My Soundtrack, también confesó que está ansioso por regresar. “No veo la hora de estar de nuevo en el escenario… Nos vemos pronto por ahí, ¿va? Cuando pase el temblor”, escribió.

Borghetti aseguró tanto él como los suyos se encuentran bien, y es que su pareja, Odalys Ramírez, fue diagnosticada con la misma enfermedad el mismo día que él. “¡Bendito Dios todos muy bien! Hay que cuidarnos todos, pero sin miedo, ¡el miedo perjudica todo!”, aseguró el conductor, y ante la pregunta de cómo está su mujer, contestó con buen humor: “¡Guapísima la canija! Y del corona ya muy bien recuperada también”. Otro de los integrantes de su familia que, si bien no fue diagnosticado, sí tuvo que permanecer en aislado de manera preventiva fue su primogénito Santino. Cuestionado sobre lo anterior, Pato confesó que no fue fácil para él como tampoco para su exesposa y madre del niño, Grettell Valdez. “¡Fue duro la verdad! Justo llegó a casa y a los dos días se confirmaba nuestro diagnóstico… Los médicos ordenaron que tenía que quedarse 14 días… La verdad Grettell la tuvo difícil, como mamá fue un momento durísimo”, contó el conductor. “Pero se portó increíble, mandaba pizzas y regalos para los tres niños”, reveló Pato en referencia a Santino y sus hermanitos Gia y Rocco.

Pato confesó que justamente sus hijos eran su mayor preocupación. “Era mi único miedo. Pero una de las cosas positivas de este virus es que a los niños les afecta muy poco. Sí hay casos, pero son muy pocos en la estadística”, señaló el conductor, sin embargo hizo hincapié en el hecho de que aún si no se contagian de la enfermedad pueden ser portadores del virus. “Lo peligroso más bien es que pueden ser portadores y contagiar sin enfermarse ellos”, comentó.

Afortunadamente, luego del aislamiento preventivo que los médicos le indicaron, Santino está bien y al parecer nunca contrajo el virus cuando estuvo en con su padre. La más feliz fue Grettell, quien no perdió la oportunidad de gritarlo al mundo. “¡Ya está conmigo mi chaparrito! Ya está conmigo, estoy muy contenta, hoy lo recogí muy temprano”, dijo emocionada la actriz en un video que compartió el martes en su Instagram. “Él está perfecto, él está muy bien, pasaron 15 días y ahora ya está con mamá y te extrañé mucho mi amor”, agregó en el clip, en el que aparece junto a su pequeño. “Yo también te extrañé mucho”, le dijo el niño a su mamá.

