La elegante forma en que Atala Sarmiento respondió a las críticas en redes sociales

Los hermanos Atala y Rafa Sarmiento iniciaron hace algunos meses una nueva etapa de su vida al mudarse a España, aunque cada uno con su respectiva familia y en distinta ciudad. Los conductores siempre han sido muy unidos y la distancia no ha sido impedimento para que estén en contacto, mucho menos ahora que se vive una situación complicada en dicho país. Ambos han usado las redes sociales como una forma más de comunicarse, sin embargo, el hecho de que sus cuentas sean públicas ha propiciado que terceros opinen al respecto, y algunos de forma no muy positiva.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Este martes Rafa compartió en su cuenta de Instagram una foto de Iker, su hijo mayor, acompañada de un mensaje esperanzador. “I love Madrid. Saldremos adelante. Falta un día menos”, escribió junto a la imagen en la que se ve al niño posando desde lo que parece ser un estacionamiento en la cima de un edificio. “¡Qué precioso mi niño grande!”, comentó Atala en la publicación, usando además un emoji con ojos de corazón. Pero las críticas no se hicieron esperar, pues algunos usuarios cuestionaron que el pequeño estuviera afuera en medio de la cuarentena. Fue entonces cuando el papá, con el mejor ánimo, aclaró que la instantánea fue tomada en el verano, pues ahora él y su familia se encuentran aislados en su casa.

VER GALERÍA

No obstante, esa no fue la única crítica que generó la espontánea publicación de Rafa, pues una usuaria la aprovechó para cuestionar la relación de los hermanos. “Viviendo tan cerca y desde que llegaron a vivir allá no se frecuentan Atala Sarmiento y Rafa Sarmiento”, escribió. Fue entonces cuando la conductora quiso poner un alto, y de la forma más elegante, pero también enérgica, respondió a dicho comentario. “¿Vives con nosotros como para afirmar con esa seguridad que no nos vemos?”, expuso la presentadora tras hacer una pequeña corrección ortográfica en la afirmación de la usuaria. “No subir fotos de nuestros encuentros no significa que no nos veamos”, agregó en su contundente respuesta, la cual fue apoyada por muchos de los seguidores de su hermano.

VER GALERÍA

Rafa también reaccionó al comentario de la usuaria dejando ver que no le afecta lo que personas ajenas opinen de su familia. “A mí me da risa cómo especulan tonterías. Yo no respondo. Oye… Ya frecuentémonos, ¿no?”, escribió el conductor en un tono bromista, usando emojis sonrientes y etiquetando a Atala. “¡Son 500 kilómetros y 6 horas de carretera! Tampoco es que estemos tan cerca, ¿sabes? Pero la gente entiende”, explicó después, pues como él mismo lo ha señalado, aunque los dos vivan en el mismo país, las ciudades son distintas y alejadas entre sí, pues mientras que él se encuentra en Madrid, su hermana vive en Barcelona. Como siempre, los hermanos se mostraron unidos y con buen humor para hacer caso omiso a los comentarios de terceras personas, dejando más que claro lo fuerte que es relación fraternal.

Tal como lo había anunciado, en septiembre del año pasado Atala se mudó a Barcelona para establecerse ahí junto a su esposo David Ródenas, quien es originario de España. Poco antes de su mudanza, la conductora contó en entrevista con El Universal que su marido recibió una oferta laboral en dicho país, por lo que ambos decidieron que era el momento de hacer maletas. “¡Es una decisión que tomamos en pareja! Además en este momento de mi carrera estoy enfocada a mi plataforma digital y no estoy atada a algo que me impida este cambio de vida”, contó entonces. El cambio de residencia de la periodista se dio meses después de que su hermano Rafa se instalara con su familia en Madrid con el fin de que su hijo menor, Iñaki, recibiera el mejor tratamiento para el Trastorno Específico del Lenguaje que le fue diagnosticado.

VER GALERÍA