Angelina Jolie asegura que Maddox volverá a Corea del Sur una vez terminada la emergencia por coronavirus

Aunque Maddox, el hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt, acaba de llegar a Los Ángeles desde Corea del Sur, donde estudia la universidad, la actriz ha confirmado que tan pronto termine la contingencia mundial por el coronavirus, su hijo regresará a Asia para continuar con sus estudios, por lo que descartó que el joven esté buscando transferirse a una universidad de Estados Unidos.

A pesar de que ha tenido que separarse de su hijo y lo ha dejado perseguir sus sueños en otro continente, la protagonista de películas como Maleficent: Mistress of Evil se dijo feliz por las decisiones que ha tomado su pequeño respecto a su futuro. “No podría estar más feliz con la universidad que Mad eligió. Por supuesto, (la universidad) está cerrada en este momento debido a la pandemia... Pero él no se está transfiriendo a otra la escuela, volverá tan pronto como las cosas se arreglen. Está aprovechando este tiempo para concentrarse en sus estudios de coreano y ruso”, contó Angelina al diario surcoreano DongA Daily.

La ganadora del Oscar dijo ser una gran admiradora de Corea del Sur y se mostró feliz de que a través de su hijo Maddox ella y demás hijos podrán conocer más acerca del país asiático. “Es una economía moderna tan exitosa, que al mismo tiempo han sabido preservar su cultura y los valores que la han hecho única durante siglos", dijo la actriz. "Todos estamos tan felices como familia porque tendremos la oportunidad de conocer Corea del Sur aún mejor a través de Maddox, durante sus estudios", agregó.

En ese mismo sentido, Angelina se mostró preocupada por la situación actual, pues dijo más de la mitad de los estudiantes del mundo han tenido que abandonar sus escuelas debido a la contingencia, pero lo más preocupantes, es que mucho no podrán regresar a estudiar una vez finalizada la crisis. "Existe una necesidad urgente de ayudar a los jóvenes a continuar su educación, a través del aprendizaje a distancia, por ejemplo, para garantizar que puedan obtener sus calificaciones”, urgió la actriz, mientras destacaba que muchos de esos estudiantes dependen de su escuela para comer o tener un lugar donde pasar la noche.

Por otro lado, también se refirió a las personas que viven en concentraciones de refugiados o que han sido desplazados por la situación violenta de sus lugares de origen, pues las condiciones en las que viven, los vuelve más frágiles frente a una pandemia como la que se vive hoy en día. “El foco inmediato es, por supuesto, el coronavirus y el impacto que podría tener en las personas desplazadas del mundo que son tan vulnerables”, destacó la actriz, que también enviada especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. “Muchas de esas personas, por ejemplo, viven en campos de refugiados donde no tienen la opción de autoaislarse. O donde tal vez ni siquiera tengan acceso al agua para lavarse las manos regularmente”, agregó.

