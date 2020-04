Odalys Ramírez y su espontáneo regreso al noticiero -desde casa

Hace casi dos semanas, Odalys Ramírez confirmó que había dado positivo en la prueba del coronavirus, razón por la que se despidió temporalmente de su espacio en la televisión. Desde el aislamiento, la conductora tomó sus redes sociales y había estado compartiendo con sus seguidores algunos pormenores de su situación y ayer, para sorpresa de muchos, anunció que regresaría hoy a la pantalla, eso sí, de manera remota pues aún no ha sido dada alta. Y tal como lo anticipó, esta mañana se enlazó puntual en Al Aire con Paola Rojas, quien también regresó al noticiero, aunque ella sí de forma presencial pues su cuarentena fue preventiva.

“Hola Odalys, qué gusto volver a saludarte”, dijo la titular del espacio informativo al presentar a su compañera, quien ´se dejó ver emocionada se regresar al trabajo, aunque por ahora a la distancia. “¡Hola, muy buenos días, mi querida Pao! Qué gusto estar de vuelta aunque sea de manera remota”, respondió la conductora, quien es la encargada del segmento de espectáculos. En esta esperada aparición, Odalys se paró frente a la cámara luciendo muy guapa con un vestido blanco de manga larga y cuello alto, mientras que a sus espaldas se alcanzaba a ver un amplio librero con una colección de discos y DVD’s, así como adornos y fotografías familiares entre las que se alcanzaba a ver algunas con Pato Borghetti, prometido de la presentadora.

“Quisiera compartir que ya voy muchísimo mejor, este coronavirus no va a poder conmigo”, expresó Odalys con el mejor de los ánimos antes de detallar que tanto ella como lo suyos siguen apegándose a los cuidados necesarios ante el COVID-19. “Por supuesto mi familia y yo seguimos tomando todas las medidas precautorias para salir de esto bien y pronto, gracias de verdad a todo el equipo y por supuesto a todo el público por los buenos deseos”, comentó la conductora antes de arrancar con las noticias de los espectáculos. Tras su enlace en el programa compartió una foto en su Instagram junto con un mensaje en el que reiteró su emoción por estar de vuelta. “Gracias a Dios por la tecnología que me permitirá seguirles informando en esta cuarentena... ¡Mi felizometro está a tope! Cada día me siento mejor, y doy gracias por la fortuna de tener bien a mi familia, les mando luz y mucho, mucho amor”, escribió.

Ayer, Odalys hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram en la que estuvo acompañada de una especialista en psicología, y se sinceró sobre la difícil situación a la que ha tenido que enfrentarse no sólo por el virus como tal, sino por las críticas que recibió de distintas personas. En la charla, la conductora habló también de su futuro laboral y señaló que regresará a los foros hasta que no exista ningún riesgo. “Yo todavía no regreso al trabajo y para cuando regrese ya habrá más información, por supuesto, no puedo regresar hasta que ya no represente un riesgo para nadie”, comentó.

Pero más adelante aclaró que si bien aún no pisará las instalaciones de la televisora, sí regresaría al programa de manera remota por medio de algunos enlaces en vivo. “Ya mañana regreso al noticiero, obviamente desde mi casa, porque todavía no estoy dada de alta para ir a convivir con el resto del mundo, pero mañana nos vemos en el noticiero”, adelantó la tarde de ayer. Al igual que Odalys, Pato Borghetti continúa en aislamiento en casa, y aunque ayer sus compañeros que estuvieron en cuarentena preventiva regresaron al foro de Venga la Alegría, él no lo ha hecho, pues él sí fue diagnosticado con el virus y tampoco ha sido de alta.

