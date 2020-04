Así es la la casita de muñecas en la que True, la hija Khloé Kardashian, ama cocinar

No hay nada más importante para Khloé Kardashian que su hija True, quien en menos de dos semanas celebrará su cumpleaños número dos. La celebridad televisiva está completamente enamorada de su pequeña y cuando se trata de consentirla no escatima en lo absoluto. Ahora que se encuentran en cuarentena, Koko ha compartido vistazos de su día a día jugando juntas en casa y lo que inmediatemente ha llamado la atención ha sido la espectacular casita de juegos de la pequeña, la cual ha recordado a la de su primita Stormi, hija de Kylie Jenner. Se trata de un amplio y encantador espacio acondicionado con todo lo que necesita True para divertirse, incluyendo pequeños muebles y electrodomésticos de fantasía. Los videos que compartió Khloé en su Instagram mostraron a la nena entregada a su papel de mamá miniatura, pues se dejó ver muy entusiasmada cocinando la cena para sus juguetes favoritos: los personajes de la cinta animada Trolls. "¿Estás haciendo pasta?", le preguntó la celeb, a lo que la pequeña respondió con un breve sí para no descuidar lo que hacía en su estufita. La escena ha enternecido a muchos, empezando por la propia Koko, quien seguramente no deja de suspirar al ver a su pequeña. Si bien las imágenes que ha compartido la estrella de Keeping Up With The Kardashians han mostrado mayormente a True, tal parece que las dos no están pasando la cuarentena solas, pues diversos medios han señalado que Tristan Thompson se encuentra con ellas, lo que significaría que también el papá ha podido apreciar en primera fila las adorables tardes de juego de su hija. Haz click en el video para ver a True feliz en su casita de juegos.

