La pelea que hizo que las Kardashian detuvieran la grabación de su reality

Cuando se es una celebridad de apellido Kardashian, difícilmente se pueden ocultar las situaciones que muchas familias preferirían reservarse. En más de una ocasión, las integrantes de este famoso clan han dado de qué hablar, no obstante, hacía mucho que no ocurría una pelea como la que recientemente protagonizaron Kim y Kourtney. Si bien el conflicto se dio hace unos meses, fue hasta ahora que se estrenó la nueva temporada de su reality show que el público se enteró de lo que ocurrió entre las dos hermanas. Ahora, la esposa de Kanye West ha decidido romper el silencio sobre lo sucedido y ha revelado detalles que escaparon a las cámaras aquel día.

Desde su casa en Calabasas, California, Kim concedió una entrevista a Jimmy Fallon por video chat, en la que habló de las repercusiones que tuvo su pelea con Kourtney en las grabaciones de Keeping Up With The Kardashians. “Cerramos la producción durante una semana después de eso”, reveló la empresaria. “Creo que todos realmente se conmocionaron por un minuto y simplemente dijeron: 'Esto no es nuestro tipo de espectáculo'. Fue como, ‘¿qué está pasando? Queremos que todos estén cómodos y seguros’”, agregó.

La dramática pelea se dio luego de que Kim se quejara de la falta de compromiso y profesionalismo de sus hermanas, refiriéndose especialmente a Kourtney de quien antes había señalado no aportaba mucho de su vida al reality familiar. “Te comportas como si yo no hiciera una… Te has hecho esa historia en tu cabeza... y te voy a matar si vuelves a decir algo parecido. Yo dejo todo funcionando y, aunque no quisiera trabajar y decidiera quedarme en casa con mis hijos, también estaría en mi derecho de hacerlo”, respondió molesta la hermana mayor ante las acusaciones de esposa de Kanye West, según lo mostró dicho episodio.

Y si bien KUWTK mostró el forcejeo y algunos golpes entre las hermanas, Kim reveló a Jimmy que las cosas fueron aún más fuertes de lo que se vio en la pantalla. "Realmente nunca recurro a violencia como esa, pero ella me rasguñó tan fuerte que estaba sangrando”, aseguró la celeb, aunque señaló que esos detalles no se alcanzaron a ver en televisión. “Cuando vi mi brazo y vi que realmente me había arañado y lo sentí todo en mi espalda, simplemente, ya sabes, fui y la abofeteé”, reconoció. Tras narrar ese desafortunado altercado confesó: “No es como mi momento de mayor orgullo, pero es lo que estaba pasando”, contó la estrella de televisión, quien aseguró que días después del incidente terminaron por reconciliarse.

Estas declaraciones se dan unos días después de que Kourtney compartiera un mensaje que muchos interpretaron como un anuncio de su retiro del reality familiar. “Es difícil para mí ver estos dos primeros episodios, pero es en nuestros momentos más oscuros que ocurre el crecimiento. Finalmente tuve el coraje de cambiar lo que ya no me traía felicidad y poner mi tiempo y energía en lo que es. ¡Elige la felicidad!”, escribió en su Instagram al compartir una captura del cámara de televisión. Y aunque no mencionó explícitamente su salida del programa, ha sido Kim quien ha confirmado la decisión de su hermana mayor de alejarse, al menos por un tiempo, de Keeping Up With The Kardashians: “Creo que realmente lo necesita”, dijo la empresaria a Fallon. Y aunque desde la temporada anterior de KUWTK Kourtney ya había manifestado su deseos de salir del programa después de casi 13 años, tal parece que será hasta ahora que por fin lo hará efectivo.

