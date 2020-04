Omar Fayad: 'Ha sido una experiencia terrible'

Luego de que Omar Fayad, gobernador del estado de Hidalgo, informara que había sido diagnosticado con COVID-19, el también esposo de Victoria Ruffo ha hablado sobre cómo ha vivido las últimas horas desde que presentó los primeros síntomas y de cuál es su estado de salud actual. Desde el aislamiento, también hizo un fuerte llamado a la población de México a mantenerse en casa y tomarse en serio la contingencia, con la finalidad de evitar nuevos contagios y el colapso de los sistemas de salud pública.

En entrevista con el programa de televisión Ventaneando, el gobernador relató cómo fueron las horas siguientes a su diagnóstico y cómo han sido los últimos días luego de presentar los primeros síntomas, pidiendo a la sociedad tener mucho cuidado y cuidarse entre todos. “Ha sido una experiencia terrible. Espero se cuiden mucho porque cualquiera puede sufrirla y cree uno que es broma y las personas luego no toman las medidas de seguridad”, dijo Fayad.

Omar explicó que tras haber dado positivo a la prueba e informarlo en sus redes sociales, comenzó a sentirse muy mal y en poco tiempo comenzó con los síntomas. “En cuestión de horas te vienes para abajo con temperaturas, llegué a tener hasta 41 grados de temperatura, lo cual te provoca dolores de cuerpo terribles, dolores de cabeza terribles, un cansancio brutal, te debilitas y te deshidratas en horas”, explicó.

El gobernador de Hidalgo relató que por ahora continuaría en observación, pues aún se encontraba en la parte más crítica de su enfermedad. “A mí me dijeron los médicos que gracias a mi condición física y a mi estado de salud, para mí eran cruciales estas 72 horas”, explicó. “Y pues lo platicamos en familia, yo lo platiqué con mi esposa, con mis hijos e incluso les dije: ‘trabajemos en el protocolo de lo que viene, no quiere que se espanten, no quiero que nada nos agarre por sorpresa. Ustedes saben que si en 72 horas no respondo adecuadamente pues me van a hospitalizar'”, expresó.

Finalmente, Omar Fayad insistió en la importancia de seguir las medidas preventivas y las indicaciones de las autoridades, para evitar más contagios y las cifras vayan en descenso. “Todos los mexicanos debemos de cuidarnos, porque lo que yo he vivido este fin de semana no se lo deseo a nadie… es muy duro, es muy violento, en horas te vienes para abajo. Pero afortunadamente pues el doctor dijo que si yo libraba bien estas 72 horas, pues seguramente iba a estar del otro lado”, finalizó.

