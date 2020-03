Desde España, Iván Sánchez envía un importante mensaje para México

En medio de la crisis que el mundo enfrenta por la pandemia del coronavirus, muchas celebridades han comenzado a hacer conciencia sobre la importancia de seguir las recomendaciones de los expertos y de los gobiernos. Uno de ellos ha sido Iván Sánchez, quien está viviendo en carne propia la dramática crisis sanitaria en España debido a este nuevo brote, en donde las cifras de casos confirmados y defunciones día con día aumenta de forma meteórica.

Preocupado por la situación que viven en su país natal y en solidaridad con su público de México, el español ha mandado un mensaje muy especial para el país, en donde hasta el momento las cifras de casos confirmados y muertes no se ha disparado como en algunos lugares de Europa. “Hola, qué tal, cómo están. Les hablo desde aquí desde Madrid. Yo estoy bien, mi entorno está bien, pero este es un mensaje para todos esos países, en particular en México, que tanto me ha dado, que tanto me da, que tanta gente quiero y sé que me quiere”, dijo el actor en una serie de videos que compartió a través de su perfil de Instagram.

Iván Sánchez continuó con algunas recomendaciones al respecto, insistiendo en la importancia de mantener los protocolos de sana distancia y aislamiento social para así evitar mayores contagios y el colapso del sistema de salud pública. “Por favor que se queden en casa, que se cuiden mucho, que cuidándose a ellos mismos van a cuidar a todos los demás”, expresó con preocupación.

El actor también se dijo consciente acerca de la situación económica de la mayoría de las familias del país, por lo que insistió en el aislamiento social en medida de lo posible. “Yo sé que a veces es complicado allí, porque hay mucha gente que vive del día a día, pero es la vida de mucha gente, la suya propia y la de mucha gente, por favor (salgan) lo mínimo”, expresó el protagonista de telenovelas como Lo Imperdonable.

Finalmente, el español envió sus buenos deseos para su público mexicano y pidió evitar repetir el escenario tan complicado que enfrentan en la Madre Patria debido al coronavirus. “Quédense en casa y cuídense mucho, protéjanse, ya ven lo que está pasando aquí en España, es terrorífico y pues les animo”, puntualizó.

