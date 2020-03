Chantal Andere sobre ‘El Pirru’: ‘Un gran hermano… Que como todos ha cometido errores’

Hija de una aclamada actriz, Chantal Andere ha logrado construir su propia carrera en el mundo del espectáculo, y se ha ganado al público con sus entrañables actuaciones tanto en la pantalla chica como en el teatro. Lo que pocos conocen de esta talentosa mujer es su faceta de hermana, pues, aunque no es un tema que suela abordar a menudo púbicamente, lo cierto es muy unida a su medio hermano José María Fernández, también conocido como El Pirru, quien al igual que ella es hijo del reconocido dramaturgo José María Fernández Unsáin. La intérprete se sinceró respecto a su relación con él y aseguró que pese a las circunstancias que lo han rodeado ella está convencida de que fue y ha sido un gran hermano.

Además de su talento en la actuación y en el canto, Chantal se ha caracterizado por conducirse siempre con respeto y elegancia hacia los medios, sin importar que la situación sea difícil o incómoda. Tal es el caso de lo que ocurrió hace casi 15 años con el lamentable fallecimiento de su cuñada Mariana Levy, y con las especulaciones que entonces rodeaban la vida personal de El Pirru, quien tras casi un año de quedarse viudo, contrajo nupcias con Ana Bárbara. Cuestionada directamente sobre estos temas, la actriz recordó cómo abordó en aquel momento esas difíciles preguntas de la prensa. “Ahí comprobé que los medios, si tú eres respetuosa siempre van a ser respetuosos, les hablé de mi amor por Mariana, les hablé de lo difícil que fue saber que Pirru se casaba tan pronto, yo siempre fui muy transparente”, aseguró la actriz en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Chantal ahondó en las razones por las cuales, en dicha situación sobre todo, quiso ser muy prudente en sus declaraciones. “Tampoco vas a decir cosas que puedan poner en tela de juicio a una familia que no era directamente la mía. Estaba Talina de por medio, que es una señora a quien yo respeto mucho, había niños de por medio, adolescentes de por medio… Entonces había que tener mucha cautela”, explicó la actriz.

Años después de aquella dolorosa partida que consternó a muchos, la relación entre Chantal y El Pirru sigue siendo cercana y cariñosa. “Lo quiero mucho, porque independientemente de lo que la gente pensó en su momento o siga pensando o ya no piense, conmigo fue un gran medio hermano”, aseguró la actriz, antes de rememorar algunas vivencias junto a él. “Él me lleva 12 años, entonces siempre que iba con su novia en ese entonces, su primera mujer, al cine siempre pasaba por mí y me invitaba. A él le gustaba mucho tener a su hermana chiquita y cuando crecimos y empecé en la adolescencia mi papá me dejaba salir si era con él, era mucho más fácil porque era 12 años mayor que yo, me cuidaba muchísimo, estaba super pendiente de mí”, contó.

“Fue un gran hermano, que como todos, que como muchos, hemos o han cometido errores en la vida, pero yo no soy quién para juzgarlo ni mucho menos para decirlo públicamente, conmigo fue un gran hermano, nos hablamos mucho, nos mensajeamos mucho, cuando tengo cosas importantes en mi vida viene”, comentó la actriz. Y además de su faceta como hermano, Chantal elogió el papel que José María Fernández ha desempeñado como papá. “Dentro de todo lo que la gente pueda decir o pensar… Yo me confronté muchas veces con él por muchas cosas que pasaron pero es un hombre que tiene cinco hijos de tres mujeres distintas y los cinco se idolatran, algo bueno tuvo que haber hecho él… Se adoran todos esos escuincles, desde el que tiene 32 años hasta el chiquito que tiene 9”, aseguró Chantal al hablar de Alejandro y María José, hijos de la relación de El Pirru con Gabriela Cauduro; Paula y José Emilio, hijos de su matrimonio con Mariana Levy y el pequeño José María, el hijo que tuvo con Ana Bárbara.

