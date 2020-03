Tras dar positivo a COVID-19, Omar Fayad revela cómo se encuentran su esposa Victoria Ruffo y sus hijos

Fue la noche del 28 de marzo cuando el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, confirmó que tras someterse a una prueba resultó positivo a COVID-19, razón por la cual inició una rigurosa cuarentena bajo supervisión médica. De inmediato, las preguntas surgieron en torno a cómo se encontraba su familia, su esposa Victoria Ruffo así como sus dos hijos, Vicky y Anuar, de quienes habló en una entrevista posterior al anuncio que hiciera en redes sociales. En ese espacio, también aseguró que, por el momento, todo se encuentra bajo control y que incluso, a manera de prevención, ha implementado un protocolo con sus seres queridos por cualquier eventualidad que pudiera surgir.

“Yo habré de seguir el protocolo, ya le dije a mi familia que no se preocupe, a mi esposa, a mis hijos ya les dije que no los voy a poder abrazar, no los voy a poder ver, eso es lo que más duele en un momento como este del aislamiento, pero es por su bien, por el mío y por el de todos…”, dijo en entrevista telefónica para Milenio Televisión, minutos después de haber hecho pública la circunstancia de salud por la que atraviesa, dispuesto a no bajar la guardia y a seguir cumpliendo con sus labores frente a esta situación que ha golpeado a México y el mundo entero.

A pregunta expresa sobre cómo se encuentra su familia, el gobernador fue directo y habló de los procedimientos que se siguieron desde el primer instante. “Ya se les realizaron las pruebas a mis hijos que estuvieron en contacto conmigo, mi esposa también está en aislamiento, no tiene nada, mis hijos están en aislamiento, dieron negativos, mi equipo de trabajo dio negativo…”, dijo durante la charla en la que además explicó que las pruebas al interior de su círculo de trabajo comenzaron a aplicarse tras detectar que una persona que pertenece a la Secretaría de Salud de Hidalgo había resultado positiva.

Mientras tanto, Fayad compartió con los televidentes que ha implementado un protocolo al interior de su hogar, para que los suyos puedan actuar de manera inmediata ante cualquier evento extraordinario. “Hemos decidido familiarmente hacer tres protocolos, uno de aquí a 48 horas para ver si no empeora mi circunstancia y si requeriría yo hospitalización. Haré otro protocolo por si tengo que salir del aislamiento e ir a una institución, ya sea al hospital inflable que es donde seguramente me trasladarían, o en su caso dependiendo al (hospital) General, un protocolo que sepa que hacer la familia en caso de que tuviera yo deficiencia respiratoria y me tuvieran que entubar, espero no llegar a nada de eso, yo estoy muy positivo, pensando en positivo…”, agregó.

A lo largo de la entrevista, el gobernador hidalguense además reveló cuáles fueron los primeros síntomas que padeció, mismos que lo alertaron sobre lol que estaba ocurriendo. “El primer síntoma que sentí fue un ardor de ojos… y después del ardor de ojos me vino como si estuvieras un poco mal del estómago… será muy importante que yo permanezca totalmente aislado…”, dijo en ese espacio, en el que además dijo seguirá trabajando desde casa.

