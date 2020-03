En plena cuarentena, Mijares protagoniza el más tierno de los palomazos al lado de su hija Lucerito

En medio de la cuarentena a la que miles de personas se han sometido en todo el mundo, debido a la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus, Mijares ha querido darle a sus fans un momento de tranquilidad y música, y apartarlos un momento de las noticias y preocupaciones derivadas de la difícil situación que enfrenta la humanidad. Para ello, el cantante se ha hecho acompañar nada más y nada menos que de su hija menor, Lucerito, fruto de su relación con la cantante Lucero.

A través de sus redes sociales, el intérprete compartió un video en el que junto a su hija interpreta un cover de la canción Everything de Michael Bublé. “Aquí Lucerito y yo divirtiéndonos en casa haciendo lo que más nos gusta. Cantando una canción de un de un gran artista a quien admiramos mucho”, escribió el artista junto al clip, acompañando su publicación con algunos hashtags sobre el cantante original del tema y haciendo énfasis en la importancia de mantenerse en casa en estos momentos.

En el video, padre e hija se notan de lo más cómodos el uno con el otro, haciendo un dueto por demás entrañable y demostrando que la pequeña va que vuela para conquistar los escenarios, tal y como lo hacen sus papás. Sin duda alguna, el talento de Lucerito es tan grande, que bien podría estar lista para lanzarse como cantante de inmediato. Sin embargo, sabemos que por el momento sus planes y los de sus padres van en otro sentido.

Hasta el momento, el video cuenta con más de 500 mil reproducciones y miles de comentarios en donde destacan el gran talento del artista, pero sobre todo, el de su pequeña, de quien su voz fue comparada por algunos seguidores de su papá con la de la cantante canadiense Norah Jones, mientras que otros aseguran que hay cierto parecido con la de su mamá, aunque con su propio sello.

Recientemente, Lucero se refierió al gran talento de su hija durante una charla en vivo que mantuvo con sus fans a través de sus redes sociales. Ahí, la cantante fue cuestionada sobre si le gustaría grabar una canción al lado de su hija, a lo que la interprete contestó con mucha ilusión. “No es un hecho, no tengo fecha ni canción así de ‘Lucerito, ven córrele, vamos a grabar’, pues todavía no, pero sí me va a encantar cantar algo con ella…”, dijo la intérprete, quien de inmediato habló de lo significativo que sería para ella conservar un detalle como este. “Sobre todo para tener un recuerdo juntas, para que el día de mañana podamos tener nuestra canción…”, confesó en una transmisión de Facebook Live.

