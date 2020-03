Ahora sí, terminada, la espectacular casita de muñecas de Alaïa, la hija de Adamari López y Toni Costa

Más allá de sus exitosas carreras, la prioridad número uno de Adamari López y Toni Costa es su adorable hija Alaïa. La feliz pareja no pierde la oportunidad de demostrarle a su nena su amor con los más lindos detalles. A principios de año, la conductora y su prometido revelaron que planeaban consentir a su hija con una casita muñecas, sin duda el sueño de cualquier niña. Y ahora, después de una larga espera, por fin ha quedado lista en medio de su jardín. Ha sido el bailarín español quien ha compartido con sus seguidores un vistazo de cómo quedó este espacio de juegos para pequeña. "La casa de Alaïa ha sido todo un proceso de construcción, bueno ha sido una cosa que ni sabíamos cómo ibamos a hacer", contó el bailarín en un video que compartió en sus redes sociales, en el que confesó que en un principio asumió el proyecto, pero finalmente tuvo que recurrir a un profesional. "Inicialmente empecé yo a construirla, pude hacer el suelo y las paredes y me quedé ahí, porque mi conocimiento como bailarín y coreógrafo no me dio para construir esta casa", reconoció con buen sentido del humor. Pero finalmente, se pudo concluir la obra y Alaïa es la más feliz con los resultados. Acompañado de su esposa y del experto, Toni mostró explicó cada detalle de este mini inmueble, el cual cuenta con todas las medidas se seguridad, así como aire acondicionado. Pero sin duda la parte más encantadora es la interior, en la cual Adamari puso mucho de su creatividad; haz click en el video para ver todos los detalles.

Loading the player...