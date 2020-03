¡Como una profesional! Aitana muestra su talento en el maquillaje

Atentos a las recomendaciones de las autoridades, los Derbez han permanecido en casa, pero eso no quiere decir que la estén pasando del todo mal. Con su característico sentido del humor, Eugenio Derbez ha compartido un vistazo de su actividades en la cuarentena, entre ellas las sesiones de juegos de mesa junto a su pequeña Aitana. "Domingo de cuarentena y con una niña de 5 años. ¿Quieren descubrir qué me salvó?", escribió hace unos días al compartir un video en el que se le ve disfrutando junto a su hija de una partida de Jenga. Pero no sólo el actor la ha pasado genial junto a su nena, pues su esposa Alessandra Rosaldo también. La cantante compartió en sus Instagram Stories un breve video de la entretenida sesión de maquillaje madre e hija, en la que Aitana demostró que bien podría ser una make up artist. "Estoy en el mejor salón, ¿verdad señorita?", comenta la integrante de Sentidos Opuestos en el clip, el que se le ve permanecer casi inmóvil mientras su pequeña le aplica brillo labial, al parecer después de ponerle una sombra rosada en los párpados. "El mejor servicio", conluye la feliz y orgullosa mamá al mostrar los resultados de la sesión. Aunque en el pasado tanto Eugenio como Alessandra han revelado que su hija muestra interés en actividades como el canto y la actuación, ahora ha dejado ver que además bien podría ser toda una beauty vlogger; haz click abajo para verla.

