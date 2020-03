Horacio Pancheri y Marimar Vega más románticos que nunca en medio de su cuarentena

Aunque Marimar Vega siempre ha sido muy reservada al momento de hablar de su vida privada, la guapa actriz poco a poco se ha ido abriendo con sus fans, mostrando algunos vistazos de su intimidad en sus redes sociales y de la relación mantiene con Horacio Pancheri. Justo como sucedió este domingo, cuando la hija mayor del fallecido actor Gonzalo Vega se dejó ver de lo más enamorada de su guapo novio, mientras compartía algunos consejos para sobrellevar el encierro, en estos días de cuarentena.

A través de Instagram Stories, Marimar compartió una serie de fotografías y videos, en los que mostró cómo ha sido su vida durante el aislamiento al que se ha sometido voluntariamente, en compañía del actor de origen argentino. Aunque en todas sus publicaciones dejó en claro lo mucho que ama a su novio, fue una fotografía en especial la que llamó la atención de sus seguidores, pues en ella aparece la famosa pareja, dándose un tierno y cariñoso abrazo.

Sobre la imagen, la actriz escribió un mensaje en el que dio como consejo durante estos días, dar cariño a los que más queremos. “Dense amor. Que esto nos sirva para darnos cuenta de lo afortunados que somos por el simpe hecho de podernos tocar, abrazar, darnos un beso”, compartió la protagonista de películas como La Boda de Valentina. Por su lado, Horacio también publicó una fotografía del mismo momento, pero en blanco y negro.

Cabe recordar que a inicios de este mes, la pareja se vio envuelta en un mar de rumores que apuntaban a que su romance había terminado e incluso la relacionaban con el actor Juan Pablo Medina. Sin embargo, la actriz se encargó de negar todo lo que se decía alrededor de ellos y de forma tajante desmintió la información. “Me parece terrible y creo que es el momento adecuado para hablar de eso, que las mujeres no podemos tener amigos. Lo mismo me hicieron con Marco Polo y Juan Pablo son mis mejores amigos desde hace 18 años y cada vez que viajo con un amigo que no es mi pareja, tengo algo que ver con él y por qué, por qué formamos parte de eso si son unas fotos de amigos”, comentó en entrevista para Ventaneando.

Marimar dejó claro que, pese a los rumores difundidos por la prensa, esta información está completamente alejada de su relación: “Menos mal que Horacio y yo tenemos una relación muy sólida, estamos bien y que Juan Pablo está muy bien con su novia, pero, por qué tenemos siempre que hacer chisme de eso, por qué tenemos siempre que hablar mal de las relaciones humanas, porque todos tenemos derecho a tener amistades, por qué siempre tenemos que tener una relación sexual todos con todos, me parecer totalmente sacado de contexto”, dijo.

