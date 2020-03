Jacky y Martín revelan cómo se encuentran sus hijas mayores mientras deben vivir su cuarentena separados

Luego de que Martín Fuentes, esposo de Jacky Bracamontes, diera a conocer que tanto él como sus tres hijas mayores: Jacky, Renata y Carito se habían sometido a la prueba del COVID-19, después de volver de unas vacaciones en Vail, Colorado, y de que las pequeñas presentaran algunos síntomas como fiebre y tos, el piloto y la presentadora han dado una actualización sobre su estado de salud y han hablado acerca de cómo han afrontado esta contingencia en familia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de Instagram Stories, Jacky compartió una serie de videos en los que externó su preocupación por la situación familiar, dando a conocer que aún se encuentran a la espera de los resultados de las pruebas que se realizaron su marido y sus hijas, y explicando cómo han vivido estos momentos de tensión. “Hola, aquí saludándolos con mucho cariño, respirando aire puro, respetando ese especio, separación de las demás personas, esta cuarentena”, saludó la actriz a sus seguidores.

Con un semblante visiblemente serio, Jacky expresó su sentir por todo lo que está viviendo y habló acerca de las pruebas que se les realizaron a sus pequeñas y a su marido. “(Estoy) preocupada por mi familia, por supuesto, porque todavía no tenemos el resultado de la prueba de Martín y de las nenas, que estuvieron en Vail. Nos urge saber, para en base a eso tomar una decisión y saber qué hacemos”, comentó la presentadora.

VER GALERÍA

En ese mismo sentido, la también actriz reveló que como medida de precaución, tomaron la decisión de vivir en casas separadas, mientras esperan los resultados y descarten que se trata de COVID-19. “Ahorita estoy yo en el departamento de mis papás con las bebés y Martín, obviamente, con las nenas en nuestro departamento”, explicó la exreina de belleza. “Ha sido muy difícil tanto para Martín como para mí tener a la familia separada”, concluyó.

Por su lado, Martín compartió un video desde su asilamiento, dando una actualización sobre la situación que están viviendo, revelando que continúan en cuarentena y con una notable mejoría en la salud de sus pequeñas. “Mis hijas (están) bien. Ya no traen tanta tos, fiebre no han tenido. Traen una gripa… y bueno, esperando que esto se mejore y depende de nosotros que mejoren las cosas. Si no ayudamos nosotros (esto no va a salir bien)”, dijo el marido de la presentadora de La Voz US, que desde hace una semana se encuentra con sus hijas en Miami. Cabe destacar, que el piloto se ha tenido que idear una y mil maneras para entretener a sus pequeñas durante su encierro, compartiendo un poco de lo que han vivido a través de sus redes sociales.

VER GALERÍA