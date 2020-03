La novia del Canelo revela el lado desconocido del boxeador

A lo largo de su carrera, el Canelo Álvarez ha sido siempre muy celoso de su vida privada, pero el amor ha hecho que poco a poco revele un poco más de este lado de su personalidad. En esta ocasión ha sido su novia, Fernanda, quien ha compartido a través de su cuenta de Instagram algunos detalles que no conocíamos de su personalidad a través de una simpática dinámica de preguntas y respuestas. Desde su ritmazo a la hora de bailar hasta los gestos más tiernos que tiene con su hija Fer. Hay que recordar que gracias a las redes, se ha podido ver más del papel de papá del pugilista, quien siempre ha sido muy entregado con cada uno de sus hijos. La pequeña Fer se ha vuelto toda una sensación en las redes, desde por sus estilosos looks hasta por las tiernas ocurrencias que protagoniza, como cuando acompaña a su papá en el ring con todo y las manitas vendadas. Al parecer, la nena ha heredado de su papá el gusto por este deporte, combinado con sus monerías en el valet y los cuentos de princesa propios de su edad. El pugilista parece estar viviendo un gran momento, no solo sobre el ring, en donde es el campeón indiscutible, sino también en casa. Haz click en el video para conocer más de él.

Loading the player...