Michelle Salas narra lo que vivió en Europa y se reacción ante la pandemia: 'Me preocupa muchísimo mi abuela'

La situación que se vive a causa del coronavirus ha llevado a muchos a tomar medidas extraordinarias y cambiar su estilo de vida. Michelle Salas, quien en su papel de influencer está acostumbrada a viajar por todo el mundo, tuvo que modificar sus planes debido a la emergencia. La joven tomó su cuenta de Instagram para contar a sus seguidores la difícil travesía que le tocó hacer para regresar -o al menos- acercarse a su casa. La hija de Stephanie Salas narró lo que vivió en Francia y España, donde las consecuencias de dicho virus se fueron agravando con el paso de las semanas. Tras un tiempo en dichos países, Michelle pudo tomar un vuelo a México: "Lo primero que pasa por tu mente en una situación así es tu familia y yo estaba lejos, muy lejos. El vuelo de 12 horas en estos momentos fue verdaderamente aterrador, pero más aterradora era la incertidumbre de no saber lo que podía pasar y yo estar lejos de los que más quiero”, contó. Y aunque pudo aterrizar en el país sin problema, nunca se reunió con los suyos, pues desde un inicio consideró que lo mejor era no exponerlos a una posible enfermedad. "Me preocupa muchísimo mi abuela, bueno, mis dos abuelas", dijo en alusión a su abuela Sylvia Pasquel y a su bisabuela Silvia Pinal. "Mi abuela hace un mes estuvo con una complicación respiratoria y eso a mí me tenía con mucho estrés y mucho miedo", confesó. Finalmente, tras unos días en la Ciudad de México, tomó la decisión de volar a Estados Unidos, aunque no pudo llegar a su departamento en Nueva York, por lo que se encuentra en Miami. Haz click en el video para conocer todos los detalles de la fuerte experiencia que vivió Michelle.

