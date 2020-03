¿Niño o niña? África Zavala revela el sexo de su bebé

Si hay alguien igual de feliz que África Zavala en estos momentos sólo poder ser su novio, León Peraza. Y es que hace poco ambos decidieron escribir un nuevo e importante capítulo en su historia de amor: la dulce espera de su primer hijo. La pareja, que dio a conocer la buena nueva en las páginas de ¡HOLA!, está emocionada con su próximo debut en la paternidad y disfruta al máximo cada paso rumbo al gran día. Sumamente dichosos, estos dos actores han revelado ahora el sexo de su bebé, ocasión que la guapa intérprete ha aprovechado para presumir por primera vez su baby bump.

Uno de los momentos más emocionantes de cada embarazo es sin duda cuando se revela el sexo del bebé, y eso lo saben muy bien África y León, tal como lo han dejado ver en sus redes sociales. “Es un niño”, escribió la actriz de 34 años en su Instagram al compartir una linda postal en blanco y negro en la que se le ve posando junto a su galán a quien etiquetó en la imagen y le dedicó un romántico “te amo”. Pero además de los rostros de felicidad de los futuros padres, lo que llamó inmediatamente la atención fue el notorio baby bump de la intérprete, el cual reafirmó las palabras de su post. “Soy hombre, varón, guapo, niño, muchacho”, se lee en la pancita de África mientras su novio y ella la señalan.

El guapo actor, quien acaparó todas las miradas con su participación en Luis Miguel, la serie, no tardó en comentar publicación de su novia. “¡Los amo con todo mi ser!”, escribió León junto a varios emojis con ojitos de corazón. Y también tomó su propia cuenta de Instagram para anunciar a sus seguidores la buena nueva. “A boy! Te amo África”, escribió el futuro papá compartiendo la misma foto que su amada.

Esta noticia ha emocionado a los fans de la pareja que esperaban ansiosos conocer si el bebé sería niña o niño. Pero además ha permitido apreciar por primera vez el baby bump de África en todo su esplendor, ya que hasta ahora había permanecido oculto en buena parte debido a la estilizada figura de la actriz. A principios de este mes, la estrella de telenovelas contó emocionada cómo fue su primer ultrasonido, un momento de lo más especial en el que obviamente estuvo acompañada de León. “Me moría, lloré muchísimo. Es una sensación y una cosa indescriptible. Fui con León y los dos lloramos”, confesó África en entrevista con TVyNovelas.

Al anunciar su dulce espera el pasado 20 de febrero en las páginas de ¡HOLA!, la pareja habló de la ilusión que les provocaba la idea de convertirse en padres: “Desde que empezamos nuestro noviazgo toda la gente nos decía: ‘Ustedes van a tener un niño bien bonito’. Siempre lo soñamos”. Esta nueva etapa en sus vidas los tiene muy felices e incluso han pensado ya en la posibilidad de pisar el altar, ello a pesar de que la actriz ha confesado siempre tuvo dudas en ese aspecto. “Nunca he sido del matrimonio, pero sí ya lo estamos pensando; igual no es algo que me guste tanto, pero sí por el bebé y porque nos amamos y estamos felices. Pero sí lo hemos pensado más por el bebé”, confesó a finales del mes pasado ante las cámaras del programa Hoy.