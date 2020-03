Pato Borghetti da positivo, después de que se confirmara el caso de Odalys

Por la mañana se daba a conocer que Odalys Ramírez había sido sometida a la prueba del coronavirus después de haber presentado algunos síntomas. Horas más tarde, la conductora dio a conocer que había resultado positiva, pero que estaba tranquila porque sabía que ella estaría bien y estaba siguiendo de forma puntual todas las recomendaciones del doctor. A la par que pasaba esto, su pareja, Pato Borghetti anunciaba que se tendría que realizar la prueba, la cual también ha dado positiva. Sorprendentemente, él explica que no ha tenido un solo síntoma, además de que las teorías de que podría haberlo contraído en su último viaje a España han quedado descartadas por la cantidad de días que han pasado desde entonces.

“Confirmado, COVID-19, me dio positivo a mí también el estudio. Era lo que esperábamos, la verdad, obviamente…Me siento perfectamente bien, yo no tengo ningún síntoma…Parece que por ahora me está dando asintomático, pero el estudio me dio positivo”, comenzó el video, “Me están diciendo los neumólogos que aparentemente no es de Madrid. Yo viajé a Madrid hace 18 días que regresé a México. Por los días, si me hubiera contagiado yo en Madrid, ahorita me tendría que haber salido negativo. De todas maneras no es una ciencia tan exacta, pero lo que me están diciendo es que el contagio aparentemente no fue en Madrid. No sabemos cómo nos pudimos haber contagiado. Ya hay muchos casos en México. No sé si Oda se contagió antes o yo, da exactamente igual”.

Una vez más, Pato hizo hincapié lo obsesivo que es en seguir todas las recomendaciones, y a pesar de esto, se han contagiado de una forma inesperada. “Espero en Dios no haber contagiado a nadie. Ojalá que se propague lo menos posible”, ha dicho sentidamente en este mensaje en el que reiteró que él no tiene ningún síntoma. “Así que vamos a salir de ésta, esperemos sin ningún problema, sin complicaciones. Lo más importante aquí es aislarnos. Estamos en cuarentena forzosa 15 días. Ya di aviso a toda la gente que ha estado en contacto conmigo…les pido que tomen precauciones”, continuó para prometer que seguirá informando del proceso.

Después de que se diera a conocer la razón de su ausencia y la de todos sus compañeros de dos programas, Odalys confirmó por la mañana su diagnóstico. "En la mañana la doctora se comunicó muy temprano conmigo para decirme que salí positiva, es decir, sí tengo coronavirus", señaló en un video que compartió en su Instagram, "Mis síntomas han sido muy leves, no he tenido fiebre, lo que llamó la atención es que tenía a ratos un poco de falta de aire”.