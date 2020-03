Odalys Ramírez confirma que dio positivo a coronavirus

Ayer, Odalys Ramírez dio a conocer por medio de sus redes sociales que por indicaciones de su médico había acudido a hacerse la prueba del coronavirus, por lo que estaría a la espera de los resultados. Debido a esta situación, la presentadora se ausentó del noticiero Al Aire, mientras que la titular, Poala Rojas se quedó en aislamiento de manera preventiva. Pato Borghetti, pareja de Odalys, fue el primero en confirmar que la conductora dio positivo en un primer test, aunque inicialmente habían señalado que los resultados se conocerían en 72 horas, los primeros arrojaron que lo tiene. Por esta razón él también se hará los exámenes para saber si es portador o no de dicho virus. Pero afortunadamente, la conductora ha salido a tranquilizar a sus seguidores, señalando que si bien se le detectó coronavirus, sus síntomas son leves.

"En la mañana la doctora se comunicó muy temprano conmigo para decirme que salí positiva, es decir, sí tengo coronavirus", señaló la misma Odalys en un video que compartió en su Instagram. "Mis síntomas han sido muy leves, no he tenido fiebre, lo que llamó la atención es que tenía a ratos un poco de falta de aire", explicó la conductora, señalando que por el hecho de que sus síntomas no son graves, no será necesario que permanezca en el hospital, sin embargo sí permanecerá en aislamiento, a reserva de que los síntomas se agudicen. "Espero que no lleguemos a ese punto. Gracias a todas las personas que estuvieron pendientes y que me estuvieron preguntando... Me siento bien, y nada, pues toca cuidarme mucho, alejarme de mis seres queridos, de mis hijos de Pato", lamentó la conductora, que a su vez advirtió que estará un poco desaparecida estos días y que serán las redes sociales su medio para comunicarse.

Poco antes de que Odalys publicara su video, su prometido dio a conocer los resultados de la pruebas. “Bueno, con la novedad de que a Oda le dio positivo por coronavirus”, dio a conocer Pato en un video que compartió en su cuenta de Instagram, en el que se ve un tanto cabizbajo pero tranquilo y usando un cubrebocas. Asimismo, el conductor de Venga la Alegría informó que tras conocer dichos resultados se encontraba de camino a practicarse el test, reconociendo que hay probabilidades de que también sea portador. “Estoy yéndome al hospital yo también a hacerme la prueba, la doctora dijo que había que asumir que yo también lo tengo, pero bueno, por una cuestión de tener la certeza y de dar un poco más de claridad al asunto voy a hacerme la prueba también”, continuó el argentino.

Pato pidió además que “toda la gente que ha estado en contacto conmigo esté al pendiente y sepa lo que tiene que hacer y se tomen los recaudos y precauciones necesarias para no seguir propagando esta enfermedad”, comentó. En el video, el conductor se manifestó un tanto sorprendido por situación, pues aseguró que tanto él como su familia son muy cuidadosos, por lo que hizo un llamado al público a ser precavidos. “Nada más les cuento algo, yo soy obsesivo compulsivo con las enfermedades, y las normas de higiene y el antibacterial y todo lo que se les ocurra, y aún así en mi casa nos dio, ténganlo en mente”, finalizó.

Esta situación se da luego de que Odalys revelara a sus seguidores que había acudido a hacerse la prueba a petición de su doctor, momento en el que estuvo acompañada de Pato. “Aquí estamos por órdenes de mi neumólogo, me acaban de hacer la prueba del coronavirus, después me van a hacer una tomografía de tórax para descartar algún daño en los pulmones, esperemos que no sea y esperemos que sea negativa, pero si sí sale positiva prefiero saberlo con tiempo para tomar todas las medidas necesarias, más de las que he estado tomando. Ya les contaré como sale todo”, dijo entonces. Tras conocerse que la conductora estaba en observación, sus colegas tomaron precauciones, como Paola Rojas, quien se mantiene en aislamiento, por lo que hoy se ausentó de su programa Al Aire.

En su video, Odalys pidió además a sus seguidores tomarse muy en serio lo que sucede en torno al coronavirus. “Si ustedes son de esas personas que dicen: ‘A mí no me va a pasar, estamos bien, no pasa nada’, ¡No, sí pasa! Sí está el coronavirus en México, estoy ahorita en el hospital haciéndome unos estudios y de veras, es increíble la frustración que tienen los médicos y las enfermeras porque cada vez llegan más casos y no hay tantos equipos para atender el coronavirus”, reveló la presentadora ayer en una serie de videos que subió a sus Instagram Stories.

