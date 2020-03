Aislinn Derbez rompe el silencio en redes sociales

Hace una semana, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann sorprendieron a todos al confirmar su separación luego de varios días de especulaciones al respecto. Tras aquella fuerte noticia, la actriz anunció que se daría un descanso de las redes sociales para hacer un détox. Pero ha sido con motivo de su cumpleaños número 33 que la estrella de La Casa de las Flores ha decidido romper el silencio y ha regresado a sus cuentas para enviar un mensaje muy especial.

“Ok… Dije que no iba a postear… Pero olvidé que era mi cumpleaños jajaja”, escribió Aislinn en un tono simpático al reconocer el pequeño detalle que no había tomado en cuenta cuando hizo el anuncio de retirarse temporalmente de sus redes sociales. “He recibido las felicitaciones más hermosas de demasiada gente y eso me hace muy feliz y me llena el corazón así que les quería agradecer a todos”, continuó la actriz en su publicación, la cual obtuvo cientos de miles de likes.

“Este es uno de los años más importantes de mi vida y un renacimiento muy, muy especial”, confesó la actriz, antes de reiterar su agradecimiento y explicar la foto con la que acompañó su post. “Gracias a todos los que me acompañan en mi camino y me dan tanto amor. Aquí les dejo mi foto de hoy sin maquillaje y ojos de felicidad y agradecimiento”, finalizó. Las reacciones no se hicieron esperar, y muchos amigos y colegas le reiteraron su cariño, pero fue el mensaje de Mauricio el que destacó entre todos. “Happy birthday! ¡Que sea un año increíble! ¡Feliz vuelta al sol! Enjoy”, comentó el actor en la publicación de Aislinn.

Y es que, tal como lo señaló la actriz, recibió un sinfín de sentidas felicitaciones por su cumpleaños, entre ellas la de Ochmann, la cual dejó más que en claro que pese a su separación, el cariño sigue prevaleciendo entre ellos. “Happy B-day a esta gran mujer y madre amorosa. Que sea un año increíble Aislinn, lleno de puras cosas lindas. Kai y yo celebramos y honramos tu vida, ¡feliz cumple!”, escribió ayer Mauricio en su propia cuenta al compartir una bella postal en la que se les ve a ambos sonrientes y abrazados.

El jueves de la semana pasada, Aislinn y Mauricio tomaron sus redes sociales para informar su decisión de “fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja”, declaración que, si bien fue tomada como una confirmación de ruptura, también dejó abierta la puerta a una posible reconciliación, pues ellos mismo reconocieron que el amor que los une es inmenso, al igual que el que le tienen a Kailani, su hija en común. “Retomar la individualidad para investigar qué está pasando, dar espacio a sanar, reconstruir, transformar. Y en esa reconstrucción estamos abiertos a lo que pueda suceder”, añade el mensaje que compartieron los dos en su Instagram. Tras este fuerte y honesto anuncio, la actriz dio a conocer que se alejaría por un tiempo de las redes sociales. “Creo que en esta cuarentena también me desconectaré de redes sociales por un rato… Détox y reset de todo, lo bueno que aún podemos salir a la naturaleza”, señaló entonces en su publicación.

