El simpático momento que ha hecho más llevadera la cuarentena a La Choco y Rafa Sarmiento

El mundo está viviendo un momento muy particular en el que se necesita del apoyo de todos. Países como Italia y España están intentando poner el ejemplo de cómo el aislamiento obligatorio que impuso China es la mejor manera de contener el contagio del coronavirus. Si bien, en México se está comenzando esta semana con algunas empresas y colegios privados, en el Viejo Continente algunos connacionales ya nos llevan ventaja, como Jimena Pérez ‘La Choco’ y Rafa Sarmiento. En su nueva vida en España, han tenido que enfrentar con buena cara la cuarentena. Y si tú creías que eras la única que estaba teniendo problemas al pasar 24/7 con tu pareja en casa, tienes que ver la simpática forma en la que los conductores han compartido su experiencia. Entre risas, los Sarmiento han contado cómo han sido estos primeros días de total aislamiento y Rafa hasta ventaneado acabó por no haberse cambiado la pijama al no tener que salir de casa. Aunque no es fácil, la Choco aprovechó el video que compartieron en sus redes sociales para enviar un consejo a su tierra y hacer lo forma muy amena. Haz click en el video para ver cómo han llevado este momento.

