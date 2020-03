Profundamente conmovida, Natalia Téllez recuerda la partida de su mamá

Siempre sincera y abierta, Natalia Téllez ha aprovechado su participación en el programa Netas Divinas para reflexionar sobre distintos temas que tocan su vida personal y ha compartido algunas experiencias tanto con sus compañeras como con el público. Recientemente la conductora abrió su corazón para hablar, como muy pocas veces, de uno de los temas más sensibles para ella: la partida de su madre. Sumamente conmovida, la también actriz, recordó cómo fue aquel día en el que su mamá falleció.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Al hablar de la muerte y de cómo superar las pérdidas, Natalia y sus compañeras compartieron distintas vivencias que ha tenido sobre ese tema. Aunque al principio dudó un poco en compartir su experiencia, la joven conductora finalmente decidió abrirse y contar lo que vivió cuando su mamá falleció. “Mi mamá estuvo enferma mucho tiempo, y yo presencié su partida y sentí exactamente lo que estás diciendo... más alguien que conoces, como que esté tu mamá y luego sea un cascarón”, recordó la actriz de Veinteañera, divorciada y fantástica, mientras sus colegas Jacky Bracamontes, Paola Rojas, Daniela Magún y Consuelo Duval escuchaban atentas.

VER GALERÍA

“Yo tenía muchísima fe y cuando lo vi dije: ‘Wow, sí, ahí realmente se acaba’. Como la vi dije: ‘Sería fuertísimo que ahí quedó mamá, porque yo vi el cuerpo y dije: ‘Ya no está’”, continuó mientras sus ojos se tornaban un poco llorosos. “Es muy raro, no sé cómo explicarlo, es como lo que estás diciendo, que de repente algo que es un ser sea un cascarón y te quede muy claro que la gente no es el pelo, ni las ideas, ni la inteligencia, ni la emotividad… Como que la gente sea en esos 21 gramos de espíritu”, reflexionó Natalia.

La joven conductora ha contado anteriormente que su mamá falleció cuando ella apenas tenía 15 años, situación que fue sumamente dolorosa. “Cuando falleció mi mamá yo era adolescente, entonces pasé por un periodo de estar muy enojada con ella”, relató el año pasado en otra emisión de Netas Divinas. “Eso era algo que tuve que trabajar mucho en terapia, yo decía: ‘no tengo mamá’ y una psicóloga me corrigió y me dijo: ‘perder a tu mamá no significa que no la tienes, porque una madre es una identidad personal’”, compartió entonces.

VER GALERÍA

“Una vez que pude resolver lo de mi mamá la empecé a soñar, nunca la había soñado, y actualmente si estoy como en un momento de necesidad de conectar y de decidir, antes de dormir es como ‘mamá, haz paro’ y la sueño, no es como máquina pero te guía”, aseguró Natalia. Ahora, la joven conductora usa sus redes sociales para compartir de vez en cuando pequeños homenajes mediante fotos y mensajes llenos de amor. “Mamá: cada día dedicado a que si pudiera hablar contigo me dirías que estás orgullosa de mí”, escribió hace tiempo al compartir una foto de su madre.

VER GALERÍA