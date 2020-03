Martha Debayle presume sus mejores pasos junto a su hija

Como muchos famosos, Martha Debayle tomó la decisión de permanecer en casa debido a la situación que se vive por el coronavirus. La locutora se ha manifestado a favor de la cuarentena voluntaria como mejor manera de impedir la propagación de dicho virus. "Quédate en casa, salva vidas", se lee en un mensaje que colocó en su Instagram. "Hoy más que nunca tenemos que pensar en plural, en el gran colectivo que somos. En el impacto que nuestras decisiones pueden tener en nosotros pero también en los demás", reflexionó en otra publicación. Firme en su decisón de no salir, la también empresaria ha dejado ver en sus redes sociales algunas actividades que ha hecho para aprovechar el tiempo, como limpiar y estrenar algunas nuevas adquisiciones. Pero sin duda la formas más divertida en la que ha podido pasar el tiempo ha sido con su hija menor Camila, grabando un divertido video. Madre e hija, luciendo los mismos looks, presumieron sus mejores pasos de baile en un espontáneo video al más puro estilo de Tik Tok, la red social de moda, aunque hasta ahora no se sabe si la comunicadora tiene cuenta. "Lo que uno hace por entretener a los hijos", escribió al compartir el clip. Sin duda que Martha sabe muy bien cómo sacar provecho a estos días y pasar tiempo de calidad con los suyos; haz click en el video para verla.

Loading the player...