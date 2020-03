Ricardo Montaner y la peculiar felicitación de cumpleaños para su yerno Camilo El intérprete hizo una petición al esposo de su hija Evaluna respecto a su look

En más de una ocasión, Ricardo Montaner ha dejado en claro que mantiene una excelente relación con el cantante Camilo, el esposo de su hija Evaluna, a través de las publicaciones que suele hacer en sus redes sociales, en donde ha quedado la evidencia de que entre ambos solo existe pura buena onda. Justo como sucedió recientemente, cuando el intérprete de Me Va a Extrañar felicitó a su famoso yerno, con un mensaje por demás peculiar y divertido, en donde Montaner le ha hecho una petición respecto a su look.

A través de su perfil de Instagram, el cantante de origen venezolano compartió una serie de fotografías en las que aparece al lado de Camilo, muy sonrientes los dos y vestidos de blanco. Junto a las postales, Ricardo compartió sus buenos deseos para el intérprete Tutu en su cumpleaños número 26, no sin antes pedirle algo muy específico. “Hoy es tu primer cumpleaños como mi yerno ... te agradezco el sacrificio de ofrecerme cortarte el bigote como muestra de respeto hacia mí”, escribió Montaner en su publicación.

Eso sí, el intérprete dejó en claro que su cambio de look lo iba a poner a consideración de sus seguidores, basando su última decisión en las opiniones de sus fans. “Creo que debo tener la delicadeza de consultarlo con toda la gente que está viendo esta secuencia de fotos. Mañana leeré sus opiniones y tomaremos juntos la decisión”, compartió el intérprete de Tan Enamorados, para cerrar con un cariñoso y sincero: “Feliz cumpleaños. mijo”.

Las reacciones de los seguidores de Ricardo Montaner no se hicieron esperar y aunque la mayoría coincidió en que Camilo no debería quitarse el bigote y la barba, hubo otros que apoyaron el cambio de look del cantante. Sin embargo, Evaluna se hizo presente y defendió a su marido. “Emmm, ¡noooooooo!”, poniendo fin así a la discusión.

Camilo y Evaluna contrajeron matrimonio el pasado mes de febrero, un momento en el que sus familias vivieron con los sentimientos a flor de piel. De hecho, Ricardo Montaner confesó que durante las horas previas a la boda, las emociones lo inundaron, llevándolo a descargar todos sus sentimientos en una emotiva carta en la que no solo dedicó unas palabras a su hija, también a su querido yerno. “Le escribí una carta en donde le decía que el matrimonio en sí no es exclusivamente del matrimonio de él con su pareja, y que esto iba a ser un matrimonio de toda la familia y que yo lo iba a amar personalmente como hijo hasta que la muerte los separe…”, dijo en entrevista con el programa Suelta la Sopa.

