Thalía se sincera y revela el trastorno que ha padecido desde que era una jovencita

Al igual que muchas celebridades, Thalía ha decidido mantenerse en cuarentena debido a la contingencia mundial por el coronavirus. En medio de su encierro, la cantante se ha descubierto repitiendo algunos patrones que la han hecho caer en cuenta de un padecimiento que tiene desde que era adolescente. Y es que a manera de prevención, la intérprete de Amor a la Mexicana se la ha pasado limpiando una y otra vez todas las superficies de su casa, con la intención de mantener todo libre de gérmenes y bacterias. Sin embargo, la también actriz reconoció que su obsesión por la limpieza tiene que ver con el Trastorno Obsesivo Compulsivo, que según reveló, ha desarrollado desde que era jovencita.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de sus redes sociales, la también empresaria se confesó con sus fans respecto al trastorno que padece y que poco a poco ha ido aprendiendo a controlar. “La mayor parte de mi vida he vivido controlando el #trastornoobsesivocompulsivo que desde joven fui desarrollando. No por nada mi gente más cercana me llama Howard Hughes (director de cine que también padeció de TOC)”, reveló la intérprete. “Han sido años de control mental y analizar detonadores emocionales para controlar esta compilación”, dijo sobre cómo ha sido que ha logrado mantener todo en orden a pesar de su trastorno.

Thalía continuó hablando sobre las acciones que repetitivamente realiza y aunque confesó que en ocasiones puede llegar a sentir ansiedad, recomendó a sus seguidores guardar la calma y seguir una serie de consejos que ella misma compartió. “Lavarme las manos constantemente, abrir y cerrar las llaves del agua, tocar las manijas de las puertas con un papel y un sin fin de rituales de limpieza, han sido una constante para mí”, dijo la actriz. "Tranquilos, la obsesión causa angustia y estresa. Solo sé consciente de tu entorno, lávate tus manos frecuentemente o usa tu (gel desinfectante) y evita tocar superficies metálicas en lugares públicos”, recomendó.

VER GALERÍA

La intérprete destacó que si bien, es necesario mantener limpios nuestros hogares y zonas de convivencia, sobre todo en estos momentos de contingencia, recomendó a los que padecen el mismo trastorno, hacerlo como parte de una rutina y sin entrar en estrés o ansiedad. “¡Evita lugares públicos! En tu hogar, limpia las superficies donde más contacto se tenga, limpia manijas de puertas, escudados, llaves de agua, mesas donde se come o juega y limpia los teléfonos de casa y celulares o tabletas tres veces al día por tanto contacto que tenemos con éstas”, recomendó. “Trata de organizar esto en una rutina diaria o pon una alarma para recordarte estos cuidados diarios. Todo con paz y tranquilidad, pero con precaución y consciente del cuidado de todos”, agregó.

La intérprete finalizó su mensaje con unas palabras de aliento para todo el mundo que en las últimas semanas ha vivido en medio de la preocupación por los brotes de este nuevo coronavirus y que desafortunadamente ha generado un sinfín de sentimientos encontrados entre la población mundial. “¡Ánimo guerreros! ¡Juntos todos nos cuidamos!”, puntualizó.

VER GALERÍA