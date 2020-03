Silvia Navarro explica por qué no publica tantas fotos de su hijo en redes sociales

Además de su vida en la pantalla y en los escenarios, muchos famosos gustan de compartir con sus fans algunos vistazos de su vida personal. Silvia Navarro suele tomar sus redes sociales para publicar algunos momentos de su día a día: su faceta de actriz, viajes y salidas entre amigos. No obstante, son pocas las ocasiones en que la estrella de telenovelas sube fotos junto a su hijo León, quien está creciendo a pasos agigantados. De lo más sincera, la intérprete ha revelado ahora los motivos de su decisión de mantener a su pequeño un tanto alejado de la vida pública.

Al ser cuestionada directamente sobre el tema compartir momentos familiares en redes sociales, Silvia confesó la razón por la que no se ha inclinado tanto a hacerlo. “Soy muy mala en esas cosas, y la verdad es que yo por mí se los enseñaría todo el día, pero también creo que no es mi vida, es la vida de León”, dijo ante las cámaras del programa Hoy. A su vez, explicó que el hecho de que no hagas tantas publicaciones de su hijo no quiere decir que no esté feliz y orgullosa de tenerlo a su lado. “Yo me siento profundamente orgullosa de cada pequeño o gran logro que para mí es inmenso, y cada día lo veo más bello, y cada día lo veo más guapo y más inteligente, pero precisamente como no sé, me reservo”, señaló.

Sin embargo, la actriz de 41 años reconoció que de vez en cuando no puede resistirse y termina compartiendo algunos instantes de su vida como mamá. “También me gusta, me entiendes, a veces lo suelto y digo bueno ya... pero bueno, León es lo máximo”, aseguró. Lo que nadie puede negar es que este pequeño es la adoración de su mamá desde que vino a mundo el 7 de septiembre de 2015, fruto de la relación de Silvia con el empresario Gerardo Casanova.

Y si bien esta guapa actriz ama su vida como mamá de León, ha descartado que esté entre sus planes darle un hermanito a su hijo. Hace tiempo reveló que incluso su pequeño no estaba muy convencido de que tomara tal decisión. “No, no me lo ha pedido, de hecho, es súper positivo, pero cuando le preguntas, quieres un hermanito (él dice) ¡no!”, contó entre risas en un encuentro con medios hace más de un año. “Mis ojos (los heredó). En carácter es igual que yo, es Virgo, tiene un carácter fuerte, pero es muy divertido, él es mátalas callando, un poco como su papá, es serio, pero con jiribilla”, declaró la actriz en octubre de 2016 a ¡HOLA! TV, dejando muy en claro que además de haberle heredado varios de sus atractivos rasgos físicos, también parte de su carácter se ve reflejado en León.

Entregada a su papel como madre, Silvia se ha alejado un poco de la pantalla chica, pues tras su participación en Caer en tentación en 2017, no ha regresado a las telenovelas. Cuestionada al respecto, la actriz confesó que sí echa un poco de menos los melodramas, pero reveló que se ha enfocado en otro tipo de proyectos. “Siempre se extraña, no es que los deje por gusto... He estado más en cine, entonces en esas he andado y en mi vida y en otras cosas”, aseguró en su reciente entrevista con Hoy.

