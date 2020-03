¿Cómo hacer más amena la cuarentena? ¡Reviviendo High School Musical!

La situación que se vive en todo el mundo a causa del coronavirus ha provocado que muchas personas se mantengan en cuarentena voluntaria para evitar la propagación de dicho virus. Los famosos han puesto el ejemplo al unirse a estas medidas y de paso han demostrado que el hecho de quedarse en casa no necesariamente deber ser sinónimo de aburrimiento. Así lo hizo Ashley Tisdale, quien ha tomado su cuenta de Tik Tok no sólo para divertirse, sino también para distraer a sus seguidores y de paso enviarles un poderoso mensaje. La actriz estadounidense hizo un divertido video inspirado en High School Musical, la exitosa película que la participó entre 2006 y 2007. En el clip, de apenas uno segundos de duración, se ve a la intérprete de Sharpay Evans vestida muy cómoda y casual bailando We're All in This Toghether, demostrando que sin importar los años, sigue dominando la coreografía. Pero la elección de este tema no ha sido al azar, pues al parecer la estrella ha querido que sus seguidores reflexionen en la letra de la canción y permanezcan unidos en esta cuarentena. "Juntos... Estamos ahí el uno para el otro cada vez. Juntos, juntos, vamos, hagamos esto bien", dice una parte del éxito musical. Ashley ha invitado a sus seguirdores a seguir a que sigan sus pasos para amenizar su tiempo en casa. “Si necesitas hacer ejercicio mientras estás en cuarentena voluntaria… Intenta con esto ¡con suerte alegrará un poco tu día!”, escribió en su Instagram. Haz click en el video para ver cómo revivió los tiempos de High School Musical.

