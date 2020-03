Cancelan la audiencia de Pablo Lyle debido al coronavirus

A punto de cumplirse un año del desafortunado incidente vial en el que participó Pablo Lyle y que derivó en el fallecimiento de una persona, el proceso legal que se sigue en su contra parece estar lejos de concluir. Y es que en medio de la situación que se vive en la mayor parte del mundo por la propagación del coronavirus, las autoridades estadounidenses han tomado la decisión de cancelar la próxima audiencia del mexicano, sin que hasta ahora se haya fijado una nueva fecha.

Se tenía previsto que Pablo acudiera este viernes a una audiencia judicial en Miami, sin embargo, ha sido Bruce H. Lehr, uno de sus abogados, quien ha hecho público el cambio de planes. La agencia estadounidense Associated Press informó que recibió un correo electrónico de parte del defensor poniendo al tanto de la situación de su cliente, quien ya no se presentará ante la corte debido a la cancelación de la cita. Y es que cabe señalar que debido a la situación que se vive por la pandemia declarada por la OMS, autoridades de muchos lugares han restringido sus actividades, y tal es el caso de los tribunales en Miami, que por ahora sólo atienden emergencias y siguen únicamente con las audiencias de primer orden.

Esta audiencia sería la primera en la que Pablo se presentara ante la jueza Marlene Fernández-Karavetsos -quien relevó al juez Alan Fine- luego de que ésta le negara permiso para viajar e instalarse nuevamente en México mientras se sigue el proceso legal. Según detalló la AP, en esta cita se informaría a Fernández-Karavetsos sobre el estado en que se encuentra la apelación del Lyle, quien alegó defensa propia ante las acusaciones de homicidio involuntario que se le imputaron por la muerte de Juan Ricardo Hernández, quien falleció en el hospital días después de sostener un altercado vial con el mexicano.

El actor de 32 años vive actualmente en el departamento de su hermana ya que se le concedió la libertad condicional tras el pago de 50 mil dólares. No obstante, el proceso que se sigue en su contra permanece vigente. A finales del mes de enero, otro de los abogados de Pablo informó que si bien la jueza no concedió a su cliente la posibilidad de viajar a su país, sí le otorgó otros beneficios. “Fue decidido que Pablo no puede regresar a México, pero sí le permitió (la jueza) salir más de la casa y tener más libertad, su única restricción es que debe dormir ahí cada noche, pero además puede hacer lo que él quiera”, dijo el jurista Alejandro Sola en entrevista con Despierta América.

“Tenemos que esperar a ver lo que decide la Corte de apelación, nosotros todavía estamos en la posición de que Pablo se defendió y defendió a su familia, apelamos la decisión del juez y vamos a ver qué dice la Corte de apelación”, agregó entonces el defensor, quien aseguró que hasta ahora Lyle se encuentra en Miami con una visa de turista válida y que además está cumpliendo con todas sus obligaciones al pie de la letra. A su vez señaló que, aunque esperan que la Corte avale su alegato de defensa propia, en caso de que no ocurra esto, seguirán adelante con la defensa. “Entonces estamos dispuestos a empezar un juicio y estamos dispuestos a que vamos a ganar”, aseguró.

